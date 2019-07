Mirce vnutili dovolenou, pak odmítli zaplatit. Češi se soudů nebojí, ukázal průzkum

Češi se právních sporů nebojí, skočí do něj každý třetí. Podle průzkumu D. A.S. se nejčastěji u soudu řeší rodinné spory často spojené s dědictvím, spory o bydlení nebo ve věcech zaměstnání, jako tomu bylo i u Mirky. Tu v novém zaměstnání neměl na začátku kdo zaškolit, tak ji poslali na nucenou dovolenou. Později Mirce ale odmítli „proválené“ dny proplatit. Argumentovali tím, že na volno neměla nárok, protože byla ve zkušební době. Nakonec ale vysoudila 11 470 korun.

„Měl mě proškolit zkušený zaměstnanec, ten ale onemocněl, a tak mi nakázali, abych si vzala dovolenou,“ vysvětluje Mirka, která si našla nové zaměstnání poté, co jí uběhla mateřská dovolená. Volno z donucení si tedy Mirka vzala, bohužel ve zkušební době zjistila, že jí práce nevyhovuje a podala výpověď.

Zaměstnavatel se v tu chvíli ohradil proti dvoutýdenní dovolené, kterou Mirka vzala. Ve zkušební době totiž na ni neměla právo a ze mzdy jí ukrojil 11 470 korun.

Diplomat měl služebnou s obojkem i zvonkem na krku: Drsné praktiky řeší soud

Pravda sice byla na straně zaměstnavatele, ve zkušební době se dovolená nedává. Právo na ní má zaměstnanec poté, co odpracuje určitý počet dní a hodin. Mirka ale měla důkazy, že dovolená byla vynucená.

„Obrátila se na nás pro pomoc. Postup zaměstnavatele nebyl v žádném případě v souladu se zákoníkem práce, naopak se ho dokonce pokoušel obcházet. Překážka v práci byla na straně zaměstnavatele, a v takovém případě (kdy zaměstnavatel není schopen přidělovat zaměstnanci práci) je povinen nahradit mzdu ve výši průměrného výdělku,“ vysvětlil Blesk Zprávám podrobnosti Jan Skalník z D. A. S, pojišťovny právní ochrany.

Podmínka za pokus o vraždu: První slova dívky, kterou přítel shodil z vyhlídky

Do sporu jde každý třetí

Mirka svoje peníze dostala. Zaměstnavatel se obával většího „rozmáznutí“ případu a uznal svoji chybu poté, co mu právníci zaslali výzvu.

Stalo se vám něco podobného? Ocitli jste se v právním sporu se zaměstnavatelem nebo máte podezření na porušování zákoníku práce? Ozvěte se nám na tip@blesk.cz.

Dědictví je prý nejčastější práce právníků v rodinném právu (ilustrační foto.) | Profimedia

V případě oslovené respondentky se jednalo o spor kvůli zaměstnání. Z průzkumu vyšlo najevo, že se jedná o třetí nejčastější důvod sporu, který se řeší v soudní síni. Na prvním místě je na českém žebříčku spor rodinný, přesněji pak nejvíce dědické řízení.

Podle výzkumu Češi nejčastěji řeší své právní spory za pomoci právníka (57 %). Z těch, kteří se dosud do žádného takového sporu nedostali, by právní pomoc vyhledala více než polovina. Třetina by pak hledala odpověď na internetu. Co se pohlaví týče, právníka si při řešení právního sporu najímají častěji ženy (v 63 % případů, u mužů tak učinilo 52 %). V případě OSVČ se na právníka v minulosti obrátilo dokonce sedm z deseti respondentů.

Více se ale do samotné soudní pranice ženou muži (38 %), než ženy (28%). Do sporů v dědickém řízení se ale častěji pouští právě zástupkyně něžného pohlaví.

„Žijeme v právním státě a každý má právo, aby s ním bylo jednáno podle zákona. Češi se bránit nebojí, a dokonce patří k těm nejaktivnějším v rámci Evropy, jak dokázal i náš mezinárodní výzkum. A to i přes to, že zde na rozdíl od zahraničí, není příliš známá služba právní ochrany, která pomáhá dodat pojištěným více odvahy a odhodlání, aby se do právního sporu pustili,” míní generální ředitelka Pojišťovny Jitka Chizzoly.