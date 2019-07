Stan a buřty nestačí. Děti na tábor jezdí za Harrym Potterem, Avengers i sportem

Zpívání u táboráku, noční bojovka v lese, buřty a spaní pod stanem už tolik nefrčí. Na vzestupu jsou tématické, umělecké i sportovní a adrenalinové tábory. Jejich sezóna začala naplno. Spousta zájezdů už je vyprodaných, ale některé ještě čekají s pár volnými místy na opozdilce. Blesk Zprávy zjišťovaly, co dnešní děti nejvíce baví, co už je na ústupu a co naopak novinkou a jaké jsou problémy českých táborů.

„Nikomu už se dnes moc nechce pod stan. Bydlí se spíše v chatkách. Maminky mají ještě jinou představu. Chtěly by, aby děti za táborové peníze jezdily do hotelu,“ směje se Miroslav Topinka z Tabory.cz, který se pořádání táborů věnuje 28 let. Letos v létě jeho tým vypraví zhruba 120 turnusů, na nichž se vystřídá kolem 5 tisíc dětí. Pokud počasí přeje, vždy jsou součástí každého zájezdu klasické koupací aktivity a výlety napříč všemi tábory.