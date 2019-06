Nový říční tanker pokřtili až na druhý pokus. Do Labe sjel za šest sekund

V loděnicích Barkmet ve Lhotce nad Labem spustili na vodu nový velký ekotanker. 611 tun vážící plavidlo pojme do integrovaných tanků téměř 3000 tun jedlého oleje. Je určeno pro nizozemského zákazníka.

Na místě je několik set zvědavců a novinářů. Vše je připraveno ke spuštění tankeru o délce 86 a šířce 11,4 metru na Labe. Je upevněn před výrobní halou loděnice, směrem k vodě se svažují ližiny.

Lahev sektu se nerozbila napoprvé

Usměvavá dívčina bere do rukou lahev se sektem přivázanou na laně. Rozpřahuje se a zhoupne šampaňské proti mohutnému lodnímu trupu. Náraz, odraz, sklo odolalo. Druhý pokus. Povedlo se, sklo se tříští o pět metrů vysoký bok plavidla a sekt se rozstřikuje všude kolem.

Loď je tak po námořnicku pokřtěna, jméno ale zatím nemá, dostane ho až od zákazníka, který na ni čeká v Nizozemsku. Tam se také plavidlo zkompletuje, dostane motor a vnitřní vybavení.

Senior měl infarkt na výletní lodi. Nepustili ho k lékaři a pomalu umíral, tvrdí rodina

Loďaři odvazují loď a zároveň ji za vlečné lano dodává impuls k pohybu remorkér. Je to fofr! Čtyři, pět, šest vteřin! Šup a je ve vodě, voda vystříkne v ohromných gejzírech, mohutná vlna narazí do protějšího břehu. Hotovo. Na cestu do Nizozemska si ale ještě chvíli počká. Remorker, který pro něho pluje, totiž uvízl kvůli nízkému stavu vody u Drážďan.