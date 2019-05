Češi jsou v semifinále! Němce porazili 5:1, rozhodli ve třetí třetině

Češi hráli s Německem dlouhou dobu vyrovnaně. Skóre otevřel v čase 33:41 rychlou střelou zápěstím útočník Jan Kovář. Soupeř koncem druhé třetiny srovnal po špatné rozehrávce gólmana Patrika Bartošáka a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Čechům vrátil vedení kapitán Jakub Voráček dorážkou v páté minutě třetí třetiny a na 3:1 zvýšil prudkou ranou Dominik Kubalík. Další gól přidal po šťastném odrazu do odkryté klece Ondřej Palát. Na konečných 5:1 do prázdné brány pečetil znovu Jan Kovář.