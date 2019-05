Česku roste „pupek“, děti se nevejdou ani do lavic. „Obojek“ na žaludku mají i teenageři

Pacient s 240 kily v pediatrické ordinaci už není takovou raritou, jak tomu bylo dříve. „Zatímco v roce 1991 trpělo nadváhou a obezitou 10 % dětí do 18 let, v roce 2016 už skoro 18 %. To znamená, že se za čtvrtstoletí epidemie obezity u nás podle dat, které v ČR máme, téměř zdvojnásobila,“ varuje obezitolog a pediatr Jan Boženský. Dodává, že největší nárůst obezity pocítili u dětí ve věku devíti (u dívek) a třinácti let (u chlapců).

Od pěti let byla tlustá! Když vážila 145 kilo, šla na operaci žaludku

Česká republika se řadí v žebříčku obezity na jedno s předních míst v Evropě. „Silnější“ jsou už jen například Bulhaři nebo Malťané. „Pouze polovina dospělé české populace má normální hmotnost, z toho 25 % žen a 22 % mužů trpí obezitou a dalších cca 25 % nadváhou,“ vypočítává obezitolog a dietolog Martin Haluzík. Lví podíl na tloušťce má pak sedavý způsob života a sladké limonády. „Jedna lahev minerálky je jako pět rohlíků,“ dodávají experti.

CT v ZOO a odmítnutí u zubaře

Vrásky dělají expertům hlavně obézní děti. Stoupá u nich totiž možnost přidružených problémů, které se s tloušťkou spojují. „K obezitě se váže 30 závažných onemocnění, jako je cukrovka II. typu, kardiovaskulární potíže, cévní mozkové příhody nebo infarkt,“ upozorňuje Haluzík.

Kromě samotných fyzických obtíží, jako je bolest kloubů trpí děti i psychicky. „Prvňák se nevejde do lavice, musí mít speciální židli a na tělocviku je vždy vybírán jako poslední,“ upozornil na problém již dříve Boženský, který se během své praxe setkal i s operováním 13letého pacienta, u kterého bylo už jediným možným řešením tzv. bariatrická operace.

Obézní děti se často stávají terčem posměchu (ilustrační foto.) | Shutterstock

Bariatrické operace ale mají své ale. Pacient totiž musí zhubnout natolik, aby jej unesl operační stůl a operace nebyla nebezpečná. „Obézní lidi může odmítnou i zubař, u kterého není křeslo stavěné na takovou zátěž,“ míní Boženský, který v operacích spatřuje záchranu stejně tak, jako další experti.

Některé druhy zákroků, jako třeba CT nebo magnetickou rezonanci navíc musí opravdu obézní lidé podstoupit i v ZOO, jak před pár lety šokovaly Lidové noviny.

„Obojek“ na žaludek i nové střevo

Operace, které mají pomoci při stále nezdařených pokusech zhubnout, se dělí na tři různé zákroky. Tím prvním, nejméně invazivním a zároveň nejméně účinným, je bandáž. „Je to takové kolečko na žaludek. Nedochází zde ke změně žaludku ani trávicího ústrojí a je to tak i vratný zákrok,“ vysvětluje chirurg Martin Hrubý. Bandáž vlastně zaškrtí žaludek a zmenší tak jeho objem.

Druhou metodou je tubulizace. V tomto případě se žaludek operativně zmenší a zůstane z něj jen trubice. Vyřízne se tak zakřivení, kde si i nachází „hormony hladu“, což vede nejen ke snížení množství potravy, kterou člověk dokáže přijmout, ale i v tom, jak často pocítí pacient hlad.

Poslední možností je pak bypass žaludku. Jedná se o takovou střevní „objížďku“. Lékaři implantují pacientovi nové tenké střevo a posunou tak napojení na žaludek, čím se sníží vstřebávání živin. To vše s kombinací zmenšení objemu žaludku.

Vlevo je vidět žaludek před žaludečním bypassem. Po něm zbude jen trubice (odstraněná část je naznačena přerušovanou čarou) a na spodní část je přiděleno další tenké střevo, díky čemuž nevstřebá člověk tolik živin | Profimedia

Všechny zmíněné operace jsou hrazeny pojišťovnou, samozřejmě se ale musí najít shoda nemocnice a pojišťovny. „Na základě jednání mezi VZP a Českou obezitologickou společností bylo kvůli vzrůstající potřebě této péče dohodnuto vytvoření 4 samostatných kódů výkonů VZP pro jednotlivé druhy chirurgické laparoskopické léčby obezity. Jsou určené pouze pro specializovaná pracoviště splňující standardy Bariatrické sekce České chirurgické a České obezitologické společnosti,“ říká tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Operace ale na specializovaných pracovištích hradí i podle dostupných informací OZP, ZPMV, ČNZP, ZPČ i VOZP.

České děti mají i 240 kilo a nevejdou se do lavic. Lékaři: Dostihne je infarkt

Vadí-li vám nějaké to kilo navíc, nemáte ale důvod se radovat z operace zdarma. Zákrok totiž musí schválit a doporučit obezitolog a to pouze v případě, že předchozí léčba byla neúspěšná, obezita se dostala na BMI 40 a výše a navíc trpí pacient přidruženým onemocněním jako je třeba cukrovka. Navíc musí pacient před i po operaci dodržovat dietu.

BMI, tedy Body mass index určuje, zdali je poměr vaší výšky a váhy přijatelným pro tělo. Počítá se vzoreček hmotnost v kg / (výška v m)2. Výsledek bude 46,875, což už je BMI nad hranou úměrnosti. Normou je BMI 18,5 až 24,9.

„Operace pomáhá i s léčbou onemocnění. Máme potvrzeno, že v 80 % se nám podařila vyléčit cukrovku, nebo zastavit její průběh,“ raduje se Haluzík. Problémem ale je, že je specializovaných pracovišť málo.

„Za posledních 15 let vzniklo 8 pracovišť a dalších 5 se zavádí. Ročně uděláme asi 1500 až 1700 operací, přitom ve světě je to až 630 tisíc operací. Potřebujeme doplnit prostředky, lidi i vybavení. Tohle není kosmetická, ale léčebná chirurgie. Potřebujeme, aby byla obezitologie uznána a podporována,“ dodává Hrubý závěrem.