Kdo hůř dýchá, ten spíš vraždí. Bude varování vědců platit i pro Ostravsko?

Vědci mají podezření, že znečištění ovzduší by kromě zdravotních problémů či horších školních výsledků mohlo mít vliv i na zvýšenou kriminalitu. Některé současné studie naznačují, že tam, kde lidé dýchají nejšpinavější vzduch, se nejvíce krade či zabíjí. Ačkoli to dnes vypadá jako sci-fi, můžeme se jednou dočkat toho, že policie bude monitorovat čistotu ovzduší a rozmísťovat své síly podle aktuálního výskytu zplodin, píše web stanice BBC. Pro Českou republiku by to mohlo znamenat, že se z Ostravska stane semeniště kriminálníků. Ostravsko totiž stále vede v příčkách nejhorší smogové situace nejen v Čechách, ale i v řadě míst Evropy.