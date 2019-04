Hasiči bijí na poplach kvůli častému zlozvyku Čechů! Průzkum společnosti Generali odhalil, že každý druhý člověk pouští pračku před tím, než odejde z domu. To však často mívá ničivé následky…

Podle aktuálního průzkumu pojišťovny Generali 53 procent Čechů spouští pračku před odchodem z domova. O deset procent více Čechů navíc ani nevyužívá možnost odloženého startu, který pračky dnes už běžně nabízí. „Pračku lidé nechávají puštěnou, když doma nikdo není. Nemyslí ale už na to, že doma nikdo nebude, když se v průběhu praní něco přihodí,“ upozorňuje Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali. Potvrzuje přitom, že právě vodovodní škody patří absolutně k těm nejčastějším, které se řeší z pojištění domácnosti.

Vlivem technické závady se může stát, že při praní lidé vytopí svůj byt, a dokonce i sousedy z bytu pod nimi. „Pokud se sousedé nemohou dozvonit na byt nad nimi, zavolají hasiče. Takže se může stát, že po návratů domů najdou lidé ve svém vytopeném bytě nastoupenou jednotku,“ popisuje ve videu na webu www.staci-malo.cz velitel čety pražské hasičské záchranné služby Jan Kulhánek.

Prevence především

Ideální je technickým závadám předcházet a o spotřebiče a jejich příslušenství se pravidelně starat. To však každý nedělá. Z průzkumu provedeného pojišťovnou Generali vyplynulo, že pravidelně alespoň jednou do roka přívodní hadici k pračce kontroluje jen 38 procent Čechů. „Osm procent respondentů uvedlo, že hadici kontrolují pravidelně jednou za několik let. Nepravidelně hadici kontroluje 27 procent lidí a stejné množství kontrolu hadice vůbec neprovádí,“ vypočítává závěry průzkumu Jan Marek.

Ještě hůř na tom jsou s prevencí Češi u dalších spotřebičů, například u myček a sušiček. „U myčky přívodní hadice vůbec nekontroluje 36 procent Čechů a u sušiček dokonce 39 procent,“ říká mluvčí. Stejně liknavý přístup Češi přiznávají i v případě hadiček k záchodovým nádržkám s vodou. I ty přitom patří k notoricky známým problémům, které končí vytopením celé domácnosti i sousedů.

Pojištění domácnosti jako záchrana

Pokud ale i přes veškerou prevenci k nehodě dojde, před zlobou sousedů z bytů pod vámi a náklady na opravu vlastního bytu vás ochrání pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. „V případě vodovodní havárie lidem pojišťovna nahradí způsobenou škodu na jejich domácnosti. Asistenční služby pak zajistí v případě havárie příjezd odborníků, kteří dají věci do pořádku,“ vysvětluje expert na majetkové pojištění Generali Ivo Satek.

Škody způsobené vodovodní havárií se totiž mohou vyšplhat až do statisíců. Podle průzkumu Generali s nimi má zkušenost každý třetí Čech. „Podmáčená podlaha a zdi, zničený nábytek a další spotřebiče jsou klasickým problémem při vytopení způsobeném pokaženou pračkou,“ vyjmenovává mluvčí pojišťovny.

Pokažený spotřebič není nutné vždy rovnou vyměnit

Z výzkumu pojišťovny Generali také vyplynulo, že pračka je jedním z nejvíce nepostradatelných spotřebičů v českých domácnostech. „Celých 64 procent lidí by si novou koupilo do několika dní, 18 procent by si pro novou pračku šlo hned,“ uvádí mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Pokud je pokažený spotřebič v záruční lhůtě, není problém ho reklamovat nebo si objednat bezplatnou opravu. Pokud ale záruční doba uplyne, nastane problém. Opravy se pohybují v rámci tisíců korun a na nový spotřebič každý peníze mít nemusí. „Proto přišla pojišťovna Generali s připojištěním pozáručního servisu spotřebičů. Při poruše až sedm let starého spotřebiče stačí zavolat bezplatnou asistenční službu, která vyšle opraváře. Ten spotřebič bezplatně opraví, a to až do výše 6 000 Kč,“ vysvětluje expert pojišťovny Ivo Satek.

Připojištění vyjde ročně pouze na 284 Kč a rozhodně se vyplatí. „Z průzkumu nám také vyplynulo, že si jen 30 procent Čechů připlatí v obchodě při koupi spotřebiče za prodlouženou záruku. Majetkové pojištění a připojištění pozáručního servisu spotřebičů tak může být vítanou pomocí jejich namáhaným peněženkám,“ uzavírá mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.