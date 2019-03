České prvorodičky nezadržitelně stárnou: Na „odkládačky“ z Itálie ale nemají

Prvorodičky v Česku neúprosně stárnou, momentálně je jim průměrně kolem 28 let. V rámci Evropy přesto patří mezi nejmladší, zvláště v jižních státech ženy velmi často otěhotní až po třicítce. S vyšším věkem se přitom ženám snižuje počet a kvalita vajíček.

Podle posledních čísel evropských statistiků se první dítě Češce narodí ve věku 28,2 let. Od roku 2008 se toto číslo navýšilo o 12 měsíců, takže pokračuje dlouhodobý trend odkládání mateřství. Prvorodičkám se každý rok narodí kolem 55 tisíc dětí, drtivá většina žen je ve věku mezi 20 až 39 lety. Každé 25. prvorozené dítě v Česku se narodí ženám do 20 let, naproti přes 3000 rodiček už oslavilo své čtyřicátiny.

Průměrný věk českých žen je ovšem nižší než průměr ostatních evropských států (29,1 let), při srovnání patří do dolní poloviny. Například Italky nebo Španělky rodí v průměru až o tři roky později. Naproti tomu Rumunky a Bulharky si první dítě nejčastěji pořídí kolem 26. roku.

Spolu s odkládáním mateřství přibývá případů, kdy jsou partneři nuceni podstoupit umělé oplodnění. Loni bylo v Česku provedeno přibližně 39 tisíc oplodnění, což je o tisíc více než o rok dříve. A podle tuzemských klinik každoročně roste i věk žen, které zákrok podstupují. Česká republika tak kopíruje trend ve vyspělých zemích Evropy a USA.

Rodí se více než před lety

„Česká republika kopíruje trend ve vyspělých zemích Evropy a USA. To je samozřejmě populačně nedobré, ideální věk prvorodiček by se měl pohybovat kolem 25 let,“ uvádí David Rumpík, předseda sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Zatímco ještě před 15 lety v Česku porodila každá žena v průměru jen jedno dítě, nyní se ale počet dětí zvedl o polovinu. Každý rok tak Češky porodí asi dvě procenta všech dětí, která se v EU narodí. Nejvíce dětí rodí Francouzky, na jednu ženu se tam narodilo 1,92 dítěte. Na konci žebříčku je Španělsko a Itálie s hodnotou 1,34. Česko obsadilo z 28 zemí 11. místo, když nepatrně překročilo hranici 1,5 dítěte.