Mladé Češky preferují silnější vozy, ve zralejším věku upřednostňují pohodlí

Ženy tvoří zhruba třetinu zákazníků ojetých automobilů. Polovina žen je ve věku od 35 do 54 let a tyto ženy také do automobilů investují v průměru nejvíce peněz (konkrétně 198 500 Kč). Nejméně za automobily utrácí mladé řidičky do 25 let (141 300 Kč).

„U Češek je zajímavé sledovat proměnu jejich preferencí s rostoucím věkem. Jako mladé se v posledním roce přiklánějí více k silnějším automobilům, klidně starším, ale hlavně sportovněji laděným. S rostoucím věkem do automobilů více investují, dbají na praktičnost, bezpečí i pohodlí. Více než muži v tomto věku pak volí zánovní automobily, které jim nejlépe splní veškeré požadavky za nižší cenu, než kdyby kupovaly vozy nové,“ uvedla generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings Karolína Topolová, která sama nedá dopustit na bezpečné rodinné vozy.

Data dodal autobazar AAA.

České řidičky na rozdíl od Slovenek upřednostňují už od samotných řidičských začátků silnější motory a nejoblíbenější je verze 2.0, od 45 let pak postupně přesedají do menších a méně výkonných vozů. Automatická převodovka není u něžného pohlaví nijak rozhodujícím faktorem při výběru automobilu. Naopak ženy do 24 let se automatu v podstatě vyhýbají a pořizuje si ho jen necelých 10% z nich. Nejoblíbenější je tento typ převodovky u žen ve věku od 25 do 44 let. Podobně jsou na tom i Slovenky. Dominantním palivem je v každé věkové kategorii Češek i Slovenek benzín a tvoří minimálně 55% poptávky (ve věku od 55 let v ČR dokonce 72%). „Ženy jsou v oblasti výběru automobilu podle druhu paliva konzervativní a alternativním pohonům se zatím rázně vyhýbají,“ doplnila Topolová.

Nejoblíbenějšími modely aut jsou bez ohledu na věk Škoda Fabia a Škoda Octavia. Nejoblíbenějším typem karoserie je hatchback. Ve věku od 25 do 44 let volí ženy z 51 až 58 % prostornější vozy, jako jsou varianty kombi, SUV nebo MPV, a to s ohledem na jejich potřeby, které se často točí okolo rodiny. Dívky do 25 let a ženy ve věku nad 45 let upřednostňují menší automobily, jako je již zmíněný hatchback nebo sedan.