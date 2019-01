Tomáš a 395 tisíc dětí: Kde se novorozenci z 1. ledna dožijí 22. století?

Prvním novorozencem v Česku se letos stal chlapec Tomáš, na svět přišel v Písku minutu po půlnoci. Celosvětově to bylo díky časovému posunu zřejmě miminko narozené na ostrově Fidži. Podle odhadu organizace UNICEF přivítalo rok 2019 přes 395 tisíc dětí. Nejvíce pak v Indii, kde se na Nový rok poprvé rozkřičelo téměř 70 tisíc novorozenců.

Některé z dětí podle statistik ale ani neobují první botičky. „Děti, které umírají v prvním měsíci života, tvoří 47 procent všech úmrtí mezi dětmi do pěti let,“ řekla manažerka komunikace UNICEF Lucie Pojarová. Týká se to především miminek z rozvojového světa. Přeživší děti se pak nejvíce mohou podle statistik dožít třeba v Japonsku, zemřít by tu mohly až v roce 2103, tedy ve 22. století.

Těsně po půlnoci se v Písku narodil malý Tomáš. Celosvětové prvenství si však drží novorozenec z ostrova Fidži v Tichém oceánu. Na Zemi podle odhadů spatřilo světlo světa podle odhadů 395 072 miminek, více než polovina z nich pak v osmi zemích světa, kdy vede Indie s téměř 70 tisíci novorozenci. Za ní stojí Čína s 44 940 dětmi a poté Nigérie s 25 685 dětmi.

Novorozenci ale nemusí přijít na svět v solidních a bezpečných podmínkách. „V roce 2017 zemřelo asi milion dětí v den narození a 2,5 milionu dětí v prvních pěti měsících života. Narodila se na špatném místě, v chudobě, v oblastech, kde není dostupná ani základní zdravotní péče,“ vypočetla Pojarová. Dodala, že většina z těchto dětí zemřela z příčin, jimž se dá dnes předcházet. Jde o předčasné porody, komplikace během porodu nebo infekce jako sepse a pneumonie.

Porodní výbava za sto korun

Za posledních třicet let zaznamenal svět velký pokrok ve snižování dětské úmrtnosti. U novorozenců je ale situace dál tristní. UNICEF proto nadále udržuje kampaň Dobrý start do života, kde se snaží zajistit přítomnost kvalifikovaného lékaře, dodávky pitné vody, léků a náčiní pro porod, včetně mýdla, očkování a náhradních čistých jehel.

„Pojďme v novém roce usilovat o dosažení každého práva každého dítěte, počínaje právem na přežití,” řekla Charlotte Petri Gornitzka, zástupkyně výkonného ředitele organizace. „Můžeme zachránit miliony dětí, pokud poskytneme vzdělání a vybavení místním zdravotníkům, aby se každé miminko narodilo do bezpečných rukou,” dodala odbornice a vyčíslila, že základní porodní výbava stojí asi 100 korun.

Drobnosti jako čisté jehly a pár vakcín proti černému kašli, spalničkám aj. pak mohou zachránit nejen děti, které se narodily v Africe, ale také omezit šíření nemocí a civilizačních chorob, jako je třeba AIDS.

Za úmrtím kojenců ale nestojí jen špatná péče, nesterilní podmínky a nedostupné lékařské prostředky. Postrachem maminek je syndrom náhlého úmrtí. Náhlá a neočekávaná smrt dítěte, u které se nedovíme příčinu. V ČR takto ročně zemře až 20 kojenců.

Ve Švýcarsku o pět let delší vyhlídky než v Česku

Přesto mají děti, které se narodily na Západě, start do života jednodušší. Podle průměru dožití by se miminka narozená v Japonsku, Singapuru, ve Švýcarsku a Španělsku měla dožít roku 2103. Češi tolik pozadu nejsou. Novorozenci letošního roku se podle statistik dočkají v průměru roku 2098. Nejhůře jsou na tom statisticky děti z afrického státu Sierra Leone, dožit by se měly v průměru roku 2072.

A jména? V České republice přistane na rodném listě nejvíce miminkům jméno Jan a Jakub nebo pro holčičky Eliška a Anna. U sousedů na Západě je oblíbená Marie, Constance a Sophie, na severu Evropy pak William, Ida a Antoni. Raritou je trochu Brazílie, kde se oblíbenou stalo jméno Helena. Za Japonsko pak vede Haruto a v Jihoafrické republice potkáte spoustu Melokuhle.