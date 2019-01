Téměř všechny šunky způsobují rakovinu, a nikdo to neřeší, zoufají si experti

Varování přišlo od šéfa Institutu pro globální bezpečnost potravin Královské univerzity v Belfastu Chrise Elliota, kardiologa Aseema Malhotra a předního britského výživového specialisty Chrise Gilla. K jejich slovům se připojil i britský labouristický poslanec Tom Watson.

Všichni upozornili na to, že zpráva o nebezpečnosti zpracovaného masa pochází minimálně z roku 2015, kdy před ním vydala velké varování Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta tehdy klasifikovala zpracovaná masa jako karcinogen skupiny 1, kam spadají ty nejnebezpečnější s „prokazatelným rakovinotvorným účinkem pro člověka dle kritérií Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC)“.

WHO také uvedla, že kvůli konzumaci zpracovaného masa může ročně celosvětově vzniknout až 34 tisíc „zbytečných“ rakovin tlustého střeva a konečníku.

Párky a klobásy narušují psychiku? Vědci: Konzumace může vést k duševní poruše

Varování lékařů vyšumělo do ztracena

Varování WHO se dostalo pozornosti, postupně ale vyšumělo do zapomnění. A to je problém, který se britským expertům nelíbí. Mají totiž k dispozici studii, podle které počet rakovin tlustého střeva v Británii přibývá a zpracované maso na to podle nich má vliv.

V Česku je rovněž rakovina tlustého střeva velmi rozšířená a v minulých letech země dokonce držela světové prvenství v jejím výskytu. Během posledních let se ale počet případů snížil a v roce 2016 jich bylo podle Národního onkologického registru diagnostikovaných 7872. Ještě v roce 2008 to bylo 8170.

Že zpracované maso je vážným rizikovým faktorem, loni v dubnu upozorňovala například předsedkyně Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová.

Řešení? Zákaz dusičnanů, říká kardiolog

„Existuje vědecký konsenzus, že dusičnany ve zpracovaném mase mohou zapříčinit vznik rakovinných nitrosaminů – a tím zvyšovat riziko rakoviny pro lidi, kteří pravidelně konzumují tradiční slaninu a šunku,“ uvedli britští experti v prohlášení.

„Z toho důvodu se bojíme, že se o tom nedostatečně informuje oproti například cukrům a tučnému jídlu, před kterými se varuje pravidelně. Je třeba, aby o tom potravinářský průmysl začal mluvit,“ pokračovali.

Nejnebezpečnější karcinogeny: Co všechno vás může zabít kromě uzenin?

Kardiolog Malhotr přirovnává problematiku dusičnanů v masech k tabákovému průmyslu. I ten dlouho odmítal akceptovat skutečnost, že cigarety škodí zdraví.

„Dusičnany se používají k ošetření slaniny a šunky, ale když se maso uvaří a zkonzumuje ho člověk, stanou se z nich nitrosanimy. O těch nelze diskutovat – jsou karcinogenní. Přesto je drtivá většina slanin na pultech obchodů obsahuje,“ vysvětloval lékař. Podle něj je třeba, aby se dusičnany přestaly do mas přidávat.

Riziková přeměna na další látky

Dusitany a dusičnany ve své samotné podstatě nejsou škodlivé. Jde o soli kyseliny dusičné a dusité, které jsou přirozenou součástí potravin v důsledku koloběhu dusíku v přírodě. Do zeleniny a ovoce se dostávají z půdy. V mase se ale přirozeně nevyskytují. Do něj se dusičnany přidávají jako jedno z „éček“, protože zachovávají růžovou barvu masa, podporují jeho chuť a chrání před některými patogenními mikroorganismy, včetně jedu botulotoxinu.

Uzeniny budou zdravější, ale dražší: Komora bojuje za kvalitnější jídlo bez jedů

Za normálních okolností a při omezené konzumaci se dusičnany z lidského organismu rychle vyloučí močí. Mohou se ale přeměnit v dusitany, které poškozují hemoglobin v červených krvinkách. Mohou také reagovat s aminokyselinami v těle a vytvořit právě nitrosaminy, které jsou prudce karcinogenní. Nitrosaminy najdeme například v cigaretovém kouři.