Při praní prádla na 40 °C riskujete zdraví, varují experti. Bakterie to přežijí

Moderní ekologické programy praní prádla, které se pohybují kolem 30-40 stupňů Celsia, mohou představovat zdravotní riziko. Nízká teplota totiž nezvládne zahubit viry a bakterie, které se v prádle můžou vyskytovat. A lidé pak při nošení oblečení mohou riskovat zdraví. Teplota při praní by proto nikdy neměla klesnout pod 60 stupňů Celsia. Uvádí to zpráva Mezinárodního vědeckého fóra o domácí hygieně.

Podle expertů, kteří se na tvorbě zprávy podíleli, používá ekologické programy praní prádla čím dál více lidí. Problém ale je, že si tím zadělávají na zdravotní problémy, jelikož nízká teplota vody nedokáže zahubit všechny možné viry a bakterie. Svou touhou po ekologickém chování tak mohou šířit nemoci, včetně těch nebezpečných, jako je například E.coli.

Nechce se vám prát? V Praze jsou veřejné prádelny. Dokonce i v kavárně

„Nejasnosti kolem tohoto tématu podkopávájí veřejnou důvěru v hygienu a snahy o její zlepšení,“ myslí si profesor Anthony Hilton z britské Univerzity Aston, spoluautor zprávy. Podle něj lidé určitou skupinu mikrobů k životu potřebují, je ale důležité chránit se před těmi nebezpečnými.

„Praní prádla na nízké teploty sice šetří energii, ale máme tím sníženou hygienu. Lidé takto mohou chytnout například chřipku. Nazýváme to nejasností, která je potenciálně životu nebezpečná,“ dodal Hilton.

Lidem chybí informace, tvrdí profesor

Mnoho bakterií a virů dokáže přežít i teploty kolem 60 stupňů. Zemřou ale, jakmile se v této teplotě dostanou do kontaktu s pracím práškem. Když je teplota nižší, samotný prášek nestačí. Vystačí jen ve chvíli, kdy je založen na bázi bělidla. S usmrcením bakterií ještě pomáhá žehlení a sušení v sušičce.

Antibiotika můžou přestat úplně zabírat, varuje europoslanec. Kvůli čemu?

Podle Hiltona je třeba o tomto faktu veřejnost informovat. Tvrdí také, že by se mělo přestat říkat, že přílišná hygiena a čistota vede k alergiím, protože to není pravda. „V národním i globálním hledisku nám zoufale chybí nějaká autorita, která by se věnovala hygieně jako prevenci zdravotním rizikům,“ uzavřel profesor.