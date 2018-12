Mynářův muž z Lán „ušil“ zakázku za čtvrt miliardy firmě na míru, ukázaly odposlechy

Mynář už v minulých letech opakovaně bojoval za to, aby poslanci navýšili rozpočet Hradu o desítky milionů. Zdůvodňoval to potřebou zpevnit hroutící se břehy vodní nádrže Klíčava v Lánech, která je součástí prezidentova sídla. Postupem času rozpočet Hradu narůstal, až se dostal na půl miliardy za rok.

Za rozsáhlé práce ručí šéf Lán Miloš Balák, kterého Mynář vybral. I když je už rok a půl obviněný z manipulace zpevňovací zakázky, kancléř ho odmítá odvolat a ještě ho brání.

MF Dnes nyní získala text obvinění sepsaný elitními detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Policisté učinili odposlechy Baláka a jeho spolupracovníků, které dokládají, že celou zakázku plánoval jako o desítky milionů korun předraženou.

Předvánoční „dárek“ pro prezidentského kancléře. Mynářovu prověrku bude řešit soud

Stovky milionů získala kladenská firma Energie, jež vyhrála zákonem vyžadovanou soutěž, kterou sama pořádala. Z odposlechů vyplývá, že si firma sama ušila na míru zadávací podmínky tendru, aby měla soutěž v kapse a ostatní zájemce „vyšachovala“.

Předtím dokonce nadiktovala i projekt, podle kterého pak začala budovat, a to tak, aby v něm byla „rezerva“ desítky milionů, píše web iDnes.cz.

„Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (...). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat,“ zachytili mimo jiné policisté, jak se manažer Energie Libor Tkadlec po telefonu chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Válka Mynáře a Forejta kvůli usazení Alex: Tasí orgie i tajné rande na Hradě

Podle policejních odposlechů je zřejmé, že se Tkadlec dokázal po telefonu bavit o manipulaci čtvrtmiliardové zakázky a mluvil také o tom, jak se bojí policistů.

„Teď si vem, že už si zapisuju jenom schůzky, jinak všechno člověk nosí v hlavě. To ani nemůžeš psát, vole, to ti pak někdo najde. A nedej bože, když si pak dělaj v počítači záznamy. Ti ho seberou a jsi v ***. A to se ani neřeší tyhle věci po telefonu. Proč si myslíš, že s Milošem (Balákem) jedu dolu. Protože jeho auto, moje auto, to je ta největší odposlouchávárna, co může bejt, vole, ty handsfree, GPSky a tak,“ vykládal Tkadlec po telefonu jednomu ze svých kolegů z firmy.

Policie nasadila odposlechy i v mladoboleslavské restauraci

Balák se o podrobnostech po telefonu příliš nezmiňoval. Upřednostnil osobní setkání s manažery v restauraci hotelu La Romantica v Mladé Boleslavi, kde měla ale policie prostorové odposlechy. Mezitím co první stamilionovou etapu zpevňování břehu Klíčavy dělala jen kladenská firma Energie, v druhé etapě šla už firma ve sdružení s libereckou firmou Syner.

V již zmíněné restauraci hasil Balák spor mezi šéfem Energie Zdeňkem Osnerem a šéfem Syneru Jiřím Urbanem. „Z rozhovoru vyplývá, že spolupráce nefunguje podle představ Urbana. Osner mu nechce pustit zadávací dokumentaci. Balák slíbil, že mu ji předá,“ popisuje rozhovor policie.

Z Alex Mynářové je hradní youtuberka. Bez nároku na honorář, hájí se

Vyšetřovatelé také získali projektanta jako svědka, který jim přiznal, že ho úkoloval stíhaný manažer Tkadlec ještě dlouho před tím, než „jeho“ firma Energie zakázku po oficiální soutěži vyhrála. Podle jeho výpovědi Tkadlec projektantovi přikázal, aby dodatečně navýšil objem prací o desítky milionů.

Podle zdrojů MF Dnes rok a půl táhnoucí se vyšetřování spěje ke konci. Policisté čekali na odborné posudky, které měly říct, zda a jak moc byly práce předražené. Posudky už jsou hotové.