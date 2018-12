Kozy, latríny i pasty s výživou. Češi myslí na nejchudší a pomáhají jim zachránit život

Češi utratili za posledních deset let přes 110 miliónů na charitativních certifikátech. Ty slibují pomoc zemím třetího světa a chudým oblastem prostřednictvím přímého daru. Hitem je poukaz na kozu nebo ovci, nákup latríny nebo kanystrů na vodu. Pro někoho úsměvný dárek pod stromeček, pro lidi z chudých oblastí je to krok k normálnímu životu. I díky české pomoci se daří zachraňovat ty nejzranitelnější - malé děti. „Pomocí výživné arašídové pasty jsme zachránili život malému Pierrovi, který ve 3,5 letech vážil necelých 9 kilogramů,“ doplňuje příběhem Lucie Pojarová z UNICEF, jenž rozjel projekt Dárky pro život.

Projekt společnosti Člověk v tísni „Skutečné dárky“ za posledních deset let ukázal, jak umí být Češi solidární. Ať už s humorem nebo s vážností darovaný certifikát zachraňuje chudým lidem životy. Doposud bylo do vybraných oblastí asi 20 zemí zasláno 6300 koz a ovcí, 15 tisíc slepic, 200 latrín, 2800 kanystrů na vodu a podařilo se spravit nebo vybudovat 929 studní.

Smrt lepší než hlad. Zbídačení Jemenci se radši zabijí, než aby vyhladověli

Není to ale tak, že by společnost dovezla kozu chudým lidem před vrata, přiblížila Blesk Zprávám celý proces Tereza Hronová ze společnosti Člověk v tísni. „Nejdříve do vybraných oblastí odcestujeme, abychom se dozvěděli, co přesně lidé potřebují. V některých zemích nemůžeme nechat ovci, protože by tam neměla pastvu. Jinde zas musíme lidi nejdřív naučit, jak hospodařit,“ popisuje.

Podle Hronové se totiž řada lidí neumí o hospodářská zvířata ani postarat. „Myslí si třeba, že se slepice samy nakrmí, takže je k tomu potřeba vybudovat krmítko a celý proces jim vysvětlit,“ doplňuje a dodává, že díky slepicím a vajíčkům se dokonce podařilo snížit podvýživu u chudých dětí v Zambii.

Solidárnější jsou ženy

Podle výzkumu Člověka v tísni se podobných projektů více zapojují ženy. Ty loni nechaly v prodejnách téměř 8,8 milionu, mmuži asi o milion méně. „Krávu u nás koupí spíš muž, hygienické prostředky pak žena,“ doplňuje Tomáš Urban ze společnosti Člověk v tísni.

Čech, který pomáhá uprchlíkům: Pomoc v místě problémů je skutečně nejlepší

Certifikát ale můžete poskytnout i českým dětem. Díky e-shopu Člověk v tísni poskytl dětem v ČR na 700 prvních knížek a díky příspěvkům na 600 dobrovolníků doučovalo asi tisícovku chudých dětí.

Zapojila se i Čvančarová

Dětský fond OSN - UNICEF zaháj obdobný projekt Dárek pro život v roce 2007. „V loňském roce zakoupilo „Dárek pro život“ 1 270 lidí. Humanitární pomoc pak byla odeslána dětem do celkem 63 zemí světa,“ říká Lucie Pojarová. Mezi dárky patří například teplé oblečení, léky, dětská resuscitační sada, či vědro na vodu.

„Češi mají potřebu pomáhat, ale chtějí si sami rozhodnout, na co konkrétně bude jejich příspěvek použit,“ tvrdí místní ředitelka pro UNICEF Pavla Gomba, kterou v projektu podpořily i hvězdy českého showbyznysu, jako herečka Jitka Čvančarová nebo hokejista Patrik Eliáš.

„Pomůcky pomáhají konkrétním dětem tam, kde to nejvíce potřebují – letos například v Bangladéši nebo v Jemenu, kde děti právě teď ohrožuje podvýživa a epidemie cholery,“ doplňuje Gomba. Výživová pasta Plumpy´Nut zachránila život například malému Pierrovi ze středoafrické republiky, který ve svých 3,5 letech vážil necelých 9 kilogramů.