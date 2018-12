Mamba víc než porno, dětský sliz i Babiš na Krymu: Co Češi hledali na internetu?

Vyhledávač pomáhal Čechům v roce 2018 také s řadou problémů. Zajímalo je například, jak naladit různé televizní kanály, jak vyrobit tzv. dětský sliz, před volbami jak volit prezidenta a po nich, jak volili jejich sousedé, nebo třeba jak vyplnit letošní daňové přiznání. Páté místo v žebříčku si pak odnáší recept jak zhubnout břicho.

Vyhledávač také už tradičně zastupoval funkci kuchařek a lidem radil, jak naložit s různými ingrediencemi a pokrmy. Za nejvyhledávanějším receptem zřejmě stála velká letošní úroda cukety, dodala firma.

Lidé také hledali hojně spojení „co k jídlu“, za ním trochu paradoxně „co jíst při průjmu“, „co v Praze“ a dálé Čechy zajímalo „co na bolest krku“. Vzhledem k častým epidemiím kašle a rýmy v uplynulém roce je to zasloužená čtvrtá příčka.