Příběh Avastu: Na začátku stála infikovaná disketa z Moskvy

Skoro půl miliardy uživatelů od Aljašky až po Austrálii používá antivirový software Avast. Firma, jejíž základy položili před třiceti lety Pavel Baudiš a Eduard Kučera, letos úspěšně vstoupila na londýnskou burzu. Trh hodnotu firmy ocenil v přepočtu na 65 miliard korun. Svaz průmyslu a dopravy ČR firmu proto zařadil do ankety o největší průmyslové ikony, které budovaly nebo budují dobré jméno českého průmyslu doma i v zahraničí.

Investoři českému poskytovateli antivirové ochrany Avast věří. Cena akcií Avastu se od uvedení na londýnskou burzu letos v květnu zvedla z 249 na 290 liber. Loni za ochranu před viry firma utržila 780 milionů dolarů a letošní tržby se přehoupnou přes 800 milionů dolarů. Příjmy i zisk Avastu letos rostou o více než 8 procent.

„Avast se za posledních třicet let transformoval z lokální malé firmy, která reagovala na bezpečnostní hrozby už v roce 1988, v globální jedničku na poli online bezpečnosti. To se nám podařilo díky tvrdé práci, odhodlání a taky troše štěstí,“ uvádí generální ředitel Avastu Vince Steckler.

Pavel Baudiš se s Eduardem Kučerou potkali ještě v době socialismu ve Výzkumném ústavu matematických strojů. V roce 1988 Baudišovi přivezl známý z Moskvy disketu, kterou infikoval virus Vienna. Ochranu před ním Baudiš vymyslel a naprogramoval ve volném čase. Kořeny nynější globální společnosti s více než 1700 zaměstnanci byly na světě.

Ze zkostnatělého výzkumného ústavu Baudiš s Kučerou přešli do Zenitcentra, které spadalo pod Socialistický svaz mládeže. Rok před sametovou revolucí prodali první anitivirový program s názvem Alwil. O tři roky později se oba programátoři osamostatnili do vlastní firmy.

Na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let posouvaly antivirový trh zejména lokální firmy, protože v každé zemi měly vlastního poskytovatele digitální ochrany. Tato praxe se změnila ve druhé polovině devadesátých let, kdy do Evropy vstoupily americké antivirové společnosti. Avast, tehdy ještě jako Alwil, musel změnit strategii. V roce 2001 proto začal nabízet globálně svůj produkt v plné verzi zdarma jako tzv. freemium. Riskantní krok Baudišovi s Kučerou vyšel. Avast Free Anvirus se stal nejstahovanějším antivirem na světě.

I když je Avast českou firmou, která uspěla v globální konkurenci, svůj původ na zahraničních trzích aktivně nezdůrazňuje. „Pro zákazníky v zemích jako USA, Velká Británie, Brazílie, Jižní Amerika, Japonsko nebo Indonésie, kde je Avast nejúspěšnější, jsou důležitější informace o výkonu produktu a expertíze našich odborníků,“ vysvětluje Steckler, který se stal generálním ředitelem firmy v roce 2009.

Už pod Stecklerovým vedením kapitálově vstoupil do firmy první investor Summit Partners. O čtyři roky později se přidal ještě investiční fond CVC Capital Partners. Před dvěma roky Avast koupil konkurenční firmu AVG Technologies.

Firma s podporou investorů raketově rostla. Jestli před deseti lety zákazníci Avastu zaplatili za antivirovou ochranu 23 milionů dolarů, loni to bylo 35krát více. Počet zaměstnanců se z tehdejších 65 zvedl 26krát. Z více než 400 milionů zákazníků po celém světě jich je nejvíce v Severní Americe, Evropě, Brazílii a Rusku. Rychle roste také počet uživatelů v Indii.

Avast se rozrůstá

Od původního produktu, kterým byl antivirový software pro počítače, se působnost Avastu rozšířila na zabezpečení mobilních zařízení a přístrojů, které využívají takzvaný internet věcí. Jejich ochrana je jedním z hlavních cílů dalšího rozvoje. Avast sází mimo jiné na to, že celková hodnota trhu se zabezpečením pro takzvané chytré domácnosti se z 0,4 miliardy dolarů v roce 2017 zvedne na 2,3 miliardy dolarů v roce 2021.

Zakladatelé firmy Kučera a Baudiš jsou dnes členy správní rady. Baudiš vlastní 27 procent akcií, zatímco Kučera svůj podíl postupně snížil na dnešních 10,5 procenta.

Vyberte v anketě, kterou pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR, největší průmyslovou ikonu, která pomáhala, nebo pomáhá šířit dobré jméno nejen českého průmyslu, ale i celé České republiky.