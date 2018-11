Na galavečeru ocenili Jágra i ředitele ČT. Na Žofíně rozdala řády Dlouhého komora

Mezi oceněnými je například kamnář a prezident Cechu kamnářů Pavel Rynda, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, herec Jaromír Hanzlík nebo hokejista Jaromír Jágr. In memoriam obdržel ocenění majitel společnosti Meopta Paul Rausnitz. Komora o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

„I dnes 100 let po vzniku Československa má naše 10milionová země světu co nabídnout. A vděčíme za to i dnešním oceněným. Ať již se proslavili v oblasti byznysu, sportu, vědy, nebo umění, jedno mají společné. Hovoří za ně jejich činy a úspěchy i to, že jejich jména znají daleko hranicemi České republiky. Reprezentují dobré renomé naší země a pomáhají tak i tuzemskému byznysu,“ uvedl ve své řeči na galavečeru v Paláci Žofín prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ocenili Havlovu kolegyni i Rusa vězněného na Sibiři: „Rusko se vrátilo k totalitě,“ varoval

Mezi další oceněné patří neurochirurg Vladimír Beneš, statutární ředitel společnosti KOH-I-NOOR Vlastislav Bříza, generální ředitel České televize Petr Dvořák, předseda představenstva energetické společnosti innogy ČR Martin Herrmann, generální ředitel České pošty Roman Knap, spolumajitel developerské společnosti Finep Michal Kocián, majitelka společnosti Asiana Šárka Litvinová, zakladatel a ředitel společnosti Gordic Jaromír Řezáč a ředitelka Letiště Pardubice Hana Šmejkalová.

Podnikatelé Řádem Vavřínu vyjadřují nejvyšší poctu osobnostem za jejich profesní úspěchy i celoživotní dílo od roku 2012. Plaketa Řádu Vavřínu má podobu vavřínového listu jako symbolu úspěchu a vítězství. U zrodu tohoto vyznamenání stál bývalý prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel, který se inspiroval v sousedním Polsku.

Mezi laureáty tohoto ocenění patří už například Zdeněk Pelc, Jiří Rückl, Dalibor Dědek, Jaroslav Hanák, Šimon Pánek, Dana Němcová, Cyril Höschl, Bohdan Pomahač, Věra Čáslavská, Dana Drábová, Jiří Bartoška, Karel Gott nebo Lucie Bílá.