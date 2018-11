Obchody řekly, v kolik zavřou na Štědrý den. Někde si nenakoupíte vůbec

Většina obchodních řetězců letos opět na Štědrý den zavře mezi 11. a 12. hodinou, IKEA a Penny Market nechají prodejny 24. prosince uzavřené úplně. Zákon obchodním řetězcům umožňuje mít 24. prosince otevřeno právě nejvýš do 12 hodin.

„Už loni jsme našim zaměstnancům, po hektickém předvánočním období, dali na Štědrý den volno. Letos v tom chceme pokračovat. Budeme rádi, když stráví vánoční svátky v rodinném kruhu,“ uvedl jednatel Penny Marketu Martin Peffek.

IKEA nechá své obchodní domy zavřené od 24. do 26. prosince, na Silvestra bude mít otevřeno do 16 hodin. Také e-shop Alza.cz bude mít 24. prosince zavřené všechny pobočky s výjimkou pražské prodejny v Holešovicích, která bude obsluhovat zákazníky do 12 hodin. Na Boží hod se pak uzavře i tato prodejna.

Tesco zavře už v 11 hodin, Lidl v 11:30

Většina velkých řetězců zavře své obchody na Štědrý den v poledne. „Budeme mít otevřeno do 12:00, stejně jako v loni,“ uvedla mluvčí velkoobchodů Makro Romana Nýdrle. Ve stejný čas zavřou své obchody také např. C&A Moda či Globus. Tesco uzavře prodejny v 11:00 a Lidl o půl hodiny později. Řada menších prodejen se bude řídit otevírací dobou nákupních center, která zavřou nejčastěji mezi 13. a 15. hodinou.

„Neberte nám svátky,“ bouří se odboráři z řetězců. Obchody se znovu zavřou o Vánocích

Odboráři v maloobchodu oceňují krok těch řetězců, které zůstanou na Štědrý den uzavřené. „Uvítali bychom rozšíření vstřícného gesta k zaměstnancům i u ostatních maloobchodních a velkoobchodních společností,“ řekla prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová.

Většina řetězců naopak rozšíří otevírací dobu před svátky. Na Silvestra se obchody zavřou už odpoledne. „Poslední den roku sice zkracujeme naši běžnou otevírací dobu o tři hodiny, ale v některých lokalitách začínáme s prodejem už od sedmi ráno. Na Nový rok je podle státem nařízeného svátku i u nás zavřeno, ale už 2. ledna startujeme opět běžnou otevírací dobu, tedy od 8:00 do 21:00,“ uvedla mluvčí Globusu Rita Gabrielová.