Lékař kvůli rakovině usiluje o solária bez dětí. Ve Francii řeší úplný zákaz

Časté návštěvy solária zvyšují riziko rakoviny kůže. Výsledky studií jsou známé už několik let, přesto tam lidé chodí dál. A to i několikrát měsíčně. V některých státech EU mají lidé do 18 let přístup do solárií zapovězený, nyní po jejich úplném uzavření volá Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES). Informoval o tom portál Que Choisir. Český kožní specialista Petr Arenberger se o zákaz vstupu mladých do solárií snaží několik let.

ANSES ve Francii už po několikáté žádá po úplném zákazu solárií v zemi. Před lety se úřadu podařilo dosáhnout alespoň zákazu vstupu osobám do 18 let. Jak ale zjistil průzkum, majitelé solárií ve Francii tento zákaz často obcházejí, navíc po klientech nevyžadují dost informací o zdravotním stavu, nezjišťují si, zda používají léčiva zvyšujícící fotosenzibilitu. A ani nekontrolují stav kůže. Někteří majitelé solárií dokonce propagují UV záření solária jako zdraví prospěšné, což není podle ANSESu pravda.

Expert: Solária riziko rakoviny zvyšují

„Ultrafialové záření skutečně zvyšuje riziko rakoviny kůže, u nemelanových nádorů to víme už mnoho let. Pro melanom byla vytvořena rozsáhlá švédská studie na velkých skupinách lidí, kteří chodí do solárií. A těch, kteří nechodí,“ řekl pro Blesk Zprávy Petr Arenberger, předseda Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Závěry byly jasné: Rozdíl vyššího počtu melanomu ve skupině, která do solária chodila, byl 75 procent.

Vitamin D načerpejte raději ze slunce

„V soláriích se netvoří deklarovaná účinná forma vitaminu D, protože solária emitují UV záření části UVA a pro aktivaci vitaminu D je potřeba UVB. Toho je ale v soláriích minimálně, protože bychom se jím snadno spálili,“ vysvětlil Arenberger. Více vitaminu D vám dá pár minut na slunci než v soláriu.

„Viditelné světlo má příznivé účinky na naši psychiku, ale v soláriích je navíc ještě ultrafialové záření, které k tomu nepotřebujeme. Obdobně dobře na psychiku působí i halogenový reflektor z hobbymarketu,“ uvádí kožní specialista.

Dospělým by lékař solária neuzavíral

V Česku žádný zákaz chození do solárií není, kožní lékaři pouze nedoporučují navštěvy solárií mladistvým do 18 let. Petr Arenberger před lety inicioval dodatek k zákonu, který by podobně jako v některých evropských a mimoevropských zemích zakázal vstup do solárií nezletilým osobám. „Tuto snahu mi přerušily předčasně parlamentní volby,“ zavzpomínal Arenberger na rok 2013.

Přesto si lékař nemyslí, že by se měla solária zcela zakázat. „Myslím, že prvním krokem by mělo být zákonné omezení pro mládež. Co dělají dospělí, je jejich záležitost. To bychom museli také uvažovat o plošném zákazu kouření, konzumace tučného masa, apod.,“ uzavřel lékař.