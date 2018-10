Česká youtuberka Týnuš Třešničková: Těžké popáleniny! Při ohnivé show v tureckém podniku

Kristýna Třešňáková se svým přítelem Viktorem vyrazili v Turecku za gastronomickým zážitkem do restaurace slavného kuchaře Nusreta Gökceho přezdívaného Salt Bae, který se proslavil excentrickým a notně dramatickým stylem sypání soli na své jídlo.

Odnesli si však něco zcela jiného, než čekali - hlavně v případě české youtuberky těžké popáleniny. K incidentu došlo během ohnivé show. Zpočátku to vypadalo, že dvojice barmanů má oheň pod kontrolou, ale situace se během vteřiny vymkla kontrole.

Čtyři zranění, nejvážněji Češka

Plameny vzápětí pohltily celý bar, u nějž seděli, jedli a popíjeli hosté, píše britský web Daily Mail. Zraněna je hned čtveřice turistů - vedle Řeka Alexandrose, který je v Turecku na líbánkách, či turisty z Ománu pak nejvíce hlavně Češka Kristýna, která byla převezena nejprve do turecké a poté do americké nemocnice v Istanbulu.

Celý incident nyní prošetřuje policie. Na záběrech, zveřejněných dalšími hosty na Youtube, je vidět panika, která turisty hojně navštěvovaný podnik zachvátila poté, co vzplál bar. Hned nato chytily i šaty české youtuberky.



Přítel Kristýny: Je to noční můra. A pokračuje dál

„Stalo se to minulou noc. Hned po incidentu jsme byli převezeni do nemocnice. Mám popáleniny, ale moje přítelkyně Kristýna Třešňáková je v mnohem horším stavu než já. Ten večer to byla noční můra a stále se to děje,“ řekl místním novinám Birgun Hajíček, podnikatel z Prahy, který dle Daily Mail momentálně pracuje jako CEO jedné hongkongské společnosti.

Útok na youtuberku Týnuš Třešničkovou: Nahé fotky z koupelny a postele obletěly internet

Hajíček utrpěl popáleniny na obličeji i těle, stav Třešňákové po „explozi“ baru v Nusret Etiler Steakhouse je však podstatně horší. Podle očitých svědků mělo dojít k incidentu někdy kolem půl desáté večer místního času a pokusy místních zaměstnanců uhasit bar jen prý rozdmýchávaly oheň dál. Popáleniny utrpěli i oba barmani, nikoli však vážné.

V Istanbulu poprvé

Youtuberka Týnuš, jejíž nahé fotky před časem obletěly internet, se přitom svým fanouškům na Instagramu před dramatickým večerem svěřila, že do Istanbulu přicestovala vůbec poprvé. A stihla zveřejnit fotku s mešitou Hagia Sofia. „Poprvé a naposled asi. Musí to být hrozný šok. Taková tragédie, bolest, jazyková bariéra, daleko od blízkých. Držím palce,“ napsala jedna z uživatelek. Třešňákovou sleduje na Instagramu 351 tisíc lidí.

Týnuš Třešničková má však mnoho sledujících i na svém Youtube kanálu, kde se často věnuje módě či kosmetice. Celkem tam má přes 267 tisíc odběratelů.

Před českou youtuberkou hostili jihoamerického prezidenta

Podnik kuchaře Salt Bae přitom způsobil rozruch i minulý týden, když jej navštívil při státní návštěvě venezuelský prezident Nicolas Maduro s manželkou Cilií. Vyvolal však pobouření - vychutnával si drahý steak v zážitkové restauraci připravený právě slavným kuchařem, zatímco v jeho zemi lidé trpí hladem při velké ekonomické krizi, tamní supermarkety jsou z velké míry vybrakované a z Venezuely se snaží prchnout davy lidí.

Ten vám to osolí! Sexy kuchař s miliony fanoušků okořenil jídlo už i DiCapriovi a Banderasovi

Sám Salt Bae se stal virálním fenoménem díky svým klipům a na Instagramu má více než 15 milionů sledujících. Pobočky své restaurace otevřel i v USA - v New Yorku či Miami, kde za kus masa hosté platí i několik stovek dolarů, upozornil Daily Mail. V síti svých restaurací hostil již řadu celebrit včetně fotbalové ikony Davida Beckhama a jeho rodiny.