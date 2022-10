Ptáci odlétají do teplých krajin: Které druhy nás opouští?

Hlavně k večeru a v místech, kam nedoléhá městský ruch, můžeme v těchto dnech uslyšet mnohohlasé štěbetání. To se mezi sebou domlouvají tažní ptáci směřující do teplých krajin. První odlétají hmyzožraví (pryč už jsou vlaštovky), protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili. Ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. Kteří právě nyní?