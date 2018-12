Elitní syrská plavkyně pomáhala migrantům. Z vězení se dostane na kauci 130 tisíc

Márdíníová by se měla dostat na svobodu během jednoho až dvou dnů a bude i moci odcestovat do Německa, kde se po svém příchodu do Evropy v roce 2015 usadila. Kdy s ní začne soud, není zatím jasné.

Podle řeckých úřadů patřila Márdíníová ve skupině aktivistů z různých nevládních organizací, kteří na řeckém ostrově Lesbos působili jako převaděči. Asi 30 lidí, z toho 24 cizinců, údajně systematicky pomáhalo migrantům při cestě z Turecka do Řecka.

Migranti vyrazili s falešnými pasy do střední Evropy. Přes řeckou policii neprošli

Policie se na stopu aktivistů dostala letos v únoru poté, co dva z nich zatkla, když po ostrově Lesbos jezdili autem se zfalšovanou poznávací značkou řecké armády. Další měsíce činnost těchto nevládních organizací policisté sledovali.

Syrian refugee Sarah Mardini used her skills as a swimmer to rescue fellow refugees when their boat began to sink. Now Greece is charging her under a law used to prosecute human smugglers. https://t.co/nZs27yybqK