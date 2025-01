Elitní právníci radí: Jak se vyhnout problémům v novém roce! Na co dát pozor?

Předchozí Další Sdílej: Studují dokumenty a navrhují řešení. Ombudsmani Blesku pomáhají, ale i varují… Zdarma, úspěšně a s vědomím toho, že jejich rady už 10 let pomáhají nejen konkrétním lidem, kteří o ně žádají, ale i ohromné spoustě dalších, kteří se dostali do podobných problémů. A v roce 2025 v tom budou pokračovat. Co přejí do nového roku čtenářům?

1. JUDr. Jaroslava Šafránková Rok bez sporů Do nového roku Vám přeji, aby byl Váš život plný jasných pravidel, jednoduchých a srozumitelných smluv a abyste se setkali s co nejmenším počtem právních sporů a případně z nich vyšli úspěšně. JUDr. Jaroslava Šafránková Autor: Tonda Tran

2. JUDr. Dagmar Raupachová Vše se dá vyřešit! Moji milí přátelé, čtenáři Blesku, opět se setkáváme v novém roce. Co nás čeká, čeho se obáváme a na co se můžeme těšit? Hodně z vás už mi přálo, tak touto cestou moc děkuji a i já přeji všem zdraví, štěstí a spokojenost. Těší mě, že jsem mohla mnohým z vás i v minulém roce třeba byť jen radou alespoň trochu pomoci. Vím, že se občas díváme do nového roku i s obavami. Ať už se to týká osobního, nebo pracovního života. Myslete na to, že vše se dá nějak vyřešit. A jedna alespoň trošku dobrá zpráva od právníka nakonec. Nezní sice příliš optimisticky, ale těm, kdo se chystají v budoucnu rozvést, by mohly očekávané změny v rozvodovém řízení pomoci. Rozvod by mohl být kratší a jednodušší. Spojilo by se také řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte s řízením o rozvodu, což by také zkrátilo toto pro všechny stresové období. Změn bude celá řada. Určitě se jimi budeme podrobněji zabývat i na stránkách Blesku. Budu se na vás těšit. Tak nevěšte hlavu, hodně štěstí.

3. Mgr. Lukáš Zelený I letos pozor na kyberšmejdy Nadále si musíme dávat pozor na kyberšmejdy, kteří neustále hledají nové metody, jak nás připravit o peníze. Častými jsou podvody přes telefon, kdy nám zavolá operátor a vlídným hlasem oznámí, že naše konto je v ohrožení a musíme okamžitě převést peníze jinam. Důležité je hovor ukončit a raději zavolat do banky. Stejné to je i u sms a zpráv v chatovacích aplikacích. V roce 2025 jsou sněmovní volby a já věřím, že ještě předtím se stihne dokončit projednávání některých legislativních návrhů, jež by posílily práva spotřebitelů. Důležitý je třeba zákon o digitální ekonomice, který do českého práva promítne evropské nařízení o digitálních službách. To mimo jiné v online prostoru posiluje svobodu slova a brání nepatřičným zásahům do ní, poskytuje nám nová práva k našemu online obsahu i nás chrání před nezákonným chováním. Závěrem nám všem přeji hodně zdraví, štěstí, radosti, obezřetnosti, ať nás někdo zbytečně nepřekvapí, a jen ta správná rozhodnutí, a to nejen ohledně nákupu zboží či služeb.

4. JUDr. Jan Černý Dojeďte vždy do cíle Vážení čtenáři Blesku, automobilový provoz na našich silnicích je čím dál hustší a bohatší na nepozorné řidiče, nebo přímo neumětele. A od toho se odvíjí i vzrůstající počet nehod. A protože současné vozy jsou čím dál výkonnější a tím rychlejší, přičemž výbava bezpečnostními prvky za tím pokulhává, jedná se bohužel velice často o nehody vážné. A potom ten, který je policií označen za viníka, čelí trestnímu stíhání. Chtěl bych upozornit na smutné případy, mám na mysli ty, kdy řidič způsobí nehodu, při které je zraněn někdo blízký. Jako např. manžel, otec, syn apod. Tam je viník potrestaný už tak dost lidsky. A právě to bere v úvahu i zákon, tedy trestní řád, který stanoví, že v takových případech lze trestní stíhání zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem poškozeného. Ale pozor, pokud souhlas odepřete, už ho nemůžete znovu udělit. Závěrem vám, vážení čtenáři, přeji, abyste do cíle vždy dojeli ve zdraví a právě tak dovezli i své blízké.“

5. JUDr. Pavel Novák Máme před sebou parlamentní volby I letos máme příležitost říci pár slov k roku následujícímu. A bude to rok vskutku turbulentní po všech stránkách, ale doma pro právo bude nejdůležitější, jak dopadnou parlamentní volby. Ty nám dají nový sbor zákonodárců. Proto to nejlepší, co můžeme udělat, je zaměřit se na to, jak ti současní vykonávají svojí hlavní práci – navrhování, posuzování a schvalování zákonů. Doufám, že se mnozí vymění, a je úplně jedno, z jaké strany či hnutí jsou. Proč? Protože právo nesmí sloužit politikaření a populistickému lovu hlasů. Jak si jinak totiž můžu já jako právník vysvětlit naprosto nesmyslné promíjení dluhů těm, kteří kličkují a dokázali nezaplatit ani korunu, ale neodpuštění dluhu mámě od dvou dětí, protože zaplatila alespoň pár stovek za dluhy nadělané jejím ex, a velkohubě to nazývat Milostivá léta. Tak to mě fakt naštvalo a všechny slušné lidi by mělo také. Podmínkou je, že se budeme o činnost poslanců a její dopady zajímat.

6. Mgr. Roman Moussawi Dohoda může být více než rozsudek! A buďte ostražití... Do roku 2025 nám přeji, abychom si nenechali zkazit náladu ze strany poslanců a smířili se s tím, že sněmovna nebude místem vytváření kvalitních zákonů, ale místem nedůstojných hádek. Neberte si z poslanců příklad, proto všem rozhádaným přeji, aby dosáhli mimosoudního usmíření a dohodli se. Zkušení soudci a advokáti vám potvrdí, že často je lepší dohoda nežli rozsudek. Než se vydáte k soudu, tak si vždy vzpomeňte na krátký vtip, že dva právníci mají minimálně tři právní názory. Mějte také na paměti, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Pokud už budete nuceni se obrátit na soud, tak přeji, abyste obdrželi spravedlivý rozsudek. Protože i v právním světě se dá často vyhnout problémům prevencí, tak vám přeji, ať jste ostražití. Zásada: „Právo je na straně ostražitých“, která je známa už od dob římského práva, je totiž pořád platná i dnes. Protože i advokáti jsou lidi, tak nakonec musím všem čtenářům popřát i to skutečně důležité, a to zdraví a lásku!

7. Mgr. Jakub Keresteši Věřím, že každým rokem se bude situace jen zlepšovat! Vážení čtenáři, uplynulý rok 2024 lze v oblasti cestovního ruchu, po dlouhé době, hodnotit jako standardní. Bez mimořádných událostí, jako byla pandemie nebo rozsáhlé sezonní požáry. Bohužel stále není možné uvést, že odvětví dovolených se kultivovalo natolik, aby nemusely být řešeny problémy se změnami hotelů, nekvalitními službami a zpožděnými lety. Cestovní kanceláře však již začínají vnímat změnu prostředí a skutečnost, že ani český klient si již nenechá líbit vše, a možnost dosáhnout odškodnění se tak zvyšuje. Této změně začínají napomáhat i soudy. Věřím, že každým dalším rokem se bude situace jen zlepšovat. Do nového roku vám všem přeji vše nejlepší a takové obchodní partnery, abyste nemuseli řešit žádné dovolenkové problémy řešit. A pokud už by k nějakému sporu došlo, aby vyřešení vedlo k vaší plné spokojenosti.