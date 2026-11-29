Řetězce v Česku stahují závadné brambory: Hrozí zdravotní problémy
Do České republiky se dostala várka vadných brambor z Francie. Po Kauflandu je z nabídky stahují další dva velké obchodní řetězce! Vadné brambory mohou způsobit zdravotní potíže.
Na vadnou várku jako první upozornil řetězec Kaufland, a to už minulý pátek. Mělo by jít o zboží dodávané francouzskou firmou Parmenine. Jde o výrobky červené brambory, varný typ A (1,5 kg), GTIN 3360190046453, číslo šarže 26128774, datum balení 4205 AF, GGN 4050373936563. Prohlášení vydali i Lidl a Globus. „Důvodem ke stažení výrobků je podezření na nevyhovující kvalitu,“ uvedli zástupci Globusu.
Řetězce je již stáhly z prodeje a vybídly zákazníky, kteří si je již koupili, aby je vrátili. Peníze dostanou zpět. Konzumace těchto brambor může vést ke zdravotním komplikacím, jako jsou nevolnosti, zvracení a bolesti břicha. Brambory se měly prodávat kromě nás i v Rakousku.
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