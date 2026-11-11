Děsivá nehoda na D8: Po srážce busu s kamionem 6 zraněných!

Děsivá nehoda na D8: Po srážce busu s kamionem 6 zraněných!
Děsivá nehoda na D8: Po srážce busu s kamionem 6 zraněných!  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
11. listopadu 2026
16:54

Na dálnici D8 se dnes odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Záchranáři zasahují u zraněných. Podle prvotních informací je šest lidí zraněných, řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice je ve směru na Německo uzavřena. Tvoří se kolony. Zavřeny jsou také ve směru na Německo oba tunely před hranicí. Auta stojí i u hranic s Německem na Chomutovsku, kde policie řeší nehodu několika aut.

Záchranáři kvůli situaci na D8 požádali o pomoc kolegy z Německa. Ke stavu zraněných zatím podrobné informace nejsou. Vozy se střetly za snížené viditelnosti v koloně, která se vytvořila po nehodě na německé straně. Zavřeny jsou tunely Panenská a Libouchec a D8 až po státní hranici. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic.

Uzavřen je stále provoz na silnici I/7 před hranicemi s Německem, kde policie řeší nehodu pěti nákladních a dvou osobních aut. Pro kamiony je provoz v místě uzavřen. Z nehody na Chomutovsku převezli záchranáři dva cizince s lehkými zraněními do nemocnice v Chomutově. Osobní auta policisté odklánějí na silnici I/13.

Do pátku čeká Česko prudký obrat počasí. Po čtvrtečních 14 °C dorazí v pátek ochlazení na 3 až 8 °C, sněžení od 600 m a vítr v nárazech až 55 km/h. Ilustrační foto.
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Nehoda se stala na 88. kilometru ve směru na Horu Svatého Šebestiána. Podle policie se střetlo pět aut, z toho tři nákladní a dvě osobní. Při dojíždění do stojící kolony se pak srazila další dvě nákladní vozidla.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před tvorbou ledovky, která se týkala také Ústeckého kraje. Vysoký stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili pro Chomutovsko, Kadaňsko a Podbořansko. V platnosti byla do 10:00. Silničáři ráno preventivně solili horské silnice včetně D8. "Během dne se situace nezhoršovala, naopak teploty stoupaly. V Krušných horách pršelo. Ani teď večer nepředpokládáme námrazu," řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic.

 

Témata:
policieNěmeckotunelokres ChomutovŘeditelství silnic a dálniczdravotnická záchranná službaDálnice D8nákladní automobilLibouchecnehoda
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