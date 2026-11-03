Mladík věznil školáka z Halenkovic: Důležité rozhodnutí
Soud ponechal ve vazbě muže, který podle obžaloby loni unesl a věznil dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku. O prodloužení vazby v úterý v neveřejném zasedání, které se konalo formou videokonference, rozhodovala zlínská pobočka brněnského krajského soudu. Za pokus o vraždu, zbavení osobní svobody a znásilnění ve stadiu přípravy hrozí muži 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Rozhodnutí soudu o prodloužení vazby je pravomocné, nikdo si proti němu nepodal stížnost, řekla státní zástupkyně Renata Bártková.
Vazební zasedání trvalo přibližně 20 minut. „Soud rozhodl o ponechání obviněného ve vazbě z důvodů uvedených v paragrafu 67 písmeno a a c trestního řádu, tedy z důvodu vazby útěkové a předstižné. Obviněný se vzdal práva podání stížnosti proti usnesení o ponechání ve vazbě, taktéž i já, státní zástupkyně, jsem se vzdala práva podání stížnosti,“ řekla Bártková.
Ponechání obžalovaného ve vazbě žádala obžaloba i obhajoba. Na dnešní rozhodnutí soudu reagoval stíhaný muž narozený v roce 2000 podle státní zástupkyně klidně a smířeně. Ve vazbě zůstává od loňského prosince. Soud se od té doby nadále obává, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, a také toho, že by mohl trestnou činnost opakovat. V hlavním líčení začne případ projednávat 14. prosince. Další termín hlavního líčení je nařízen na 14. ledna příštího roku.
Chlapec byl pohřešovaný od 11. prosince 2025, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty, kteří poté zadrželi podezřelého muže. Hoch byl podle policistů v pořádku. Po jeho nalezení policie opakovaně vyzvala média a veřejnost, aby již nešířily osobní a citlivé chlapcovy údaje, a to včetně jeho fotografií.
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