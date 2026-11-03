Mladík věznil školáka z Halenkovic: Důležité rozhodnutí

Podezřelý z únosu hocha (12) znovu na místě činu ve Žlutavě
Podezřelý z únosu hocha (12) znovu na místě činu ve Žlutavě
Chata, ve které měl být chlapec uvězněn
Chata, ve které měl být chlapec uvězněn
Zahradní oblast, kde byl hoch uvězněn
Autor: ČTK - 
3. listopadu 2026
10:26

Soud ponechal ve vazbě muže, který podle obžaloby loni unesl a věznil dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku. O prodloužení vazby v úterý v neveřejném zasedání, které se konalo formou videokonference, rozhodovala zlínská pobočka brněnského krajského soudu. Za pokus o vraždu, zbavení osobní svobody a znásilnění ve stadiu přípravy hrozí muži 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Rozhodnutí soudu o prodloužení vazby je pravomocné, nikdo si proti němu nepodal stížnost, řekla státní zástupkyně Renata Bártková. 

Vazební zasedání trvalo přibližně 20 minut. „Soud rozhodl o ponechání obviněného ve vazbě z důvodů uvedených v paragrafu 67 písmeno a a c trestního řádu, tedy z důvodu vazby útěkové a předstižné. Obviněný se vzdal práva podání stížnosti proti usnesení o ponechání ve vazbě, taktéž i já, státní zástupkyně, jsem se vzdala práva podání stížnosti,“ řekla Bártková.

Ponechání obžalovaného ve vazbě žádala obžaloba i obhajoba. Na dnešní rozhodnutí soudu reagoval stíhaný muž narozený v roce 2000 podle státní zástupkyně klidně a smířeně. Ve vazbě zůstává od loňského prosince. Soud se od té doby nadále obává, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, a také toho, že by mohl trestnou činnost opakovat. V hlavním líčení začne případ projednávat 14. prosince. Další termín hlavního líčení je nařízen na 14. ledna příštího roku.

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Chlapec byl pohřešovaný od 11. prosince 2025, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty, kteří poté zadrželi podezřelého muže. Hoch byl podle policistů v pořádku. Po jeho nalezení policie opakovaně vyzvala média a veřejnost, aby již nešířily osobní a citlivé chlapcovy údaje, a to včetně jeho fotografií.

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Policie pátrá po muži, který se procházel po kolejích v Bratislavě

Podezřelý z únosu hocha (12) znovu na místě činu ve Žlutavě
Podezřelý z únosu hocha (12) znovu na místě činu ve Žlutavě
Chata, ve které měl být chlapec uvězněn
Chata, ve které měl být chlapec uvězněn
Zahradní oblast, kde byl hoch uvězněn

Témata:
Zlínský krajKrajský soud v BrněZlínvýjimečný trestznásilněnístátní zástupcerozsudekvězniceosobní svobodapokus o vraždu

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