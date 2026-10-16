Členka královské rodiny v Londýně: Sjetá na chodníku!
Královská rodina Spojených arabských emirátů řeší skandál. Mahrah Al Nahyanová, manželka jednoho z aristokratů, se v červnu pod vlivem kokainu válela na chodníku v Londýně. Vedle ní si hned u silnice přitom hrálo malé dítě, na které měla dohlížet.
Nahyanovou objevili na veřejném chodníku kolemjdoucí ve zhroucené poloze. Vedle ní ležel ještě muž, který byl kompletně v bezvědomí. U silnice si navíc samo hrálo batole. Svědci na místo přivolali policii a o dítě se mezitím postarali.
Žena přiznala, že poslední tři dny užívala kokain. První půl hodinu nebyla schopná dát dohromady srozumitelnou větu. Když konečně promluvila, začala na policisty křičet. „Nejsme na jatkách, proč se tolik zajímáte? O co vám jde?“ vyřvávala podle informací deníku New York Post. Při prohledání u ní policie nenašla žádné drogy.
Kvůli incidentu členka královské rodiny stanula před soudem. Tam se přiznala k zanedbání výchovy dítěte a uvedla, že nastoupila na kůru kvůli léčbě drogové závislosti. „Blíží se ke konci tříměsíčního odvykacího programu,“ řekl ženin právník Stephen Vullo. „Ten den udělala ohromnou chybu a ví o tom,“ dodal.
Za své veřejné „vystoupení“ dostala Nahyanová veřejně prospěšné práce a pokutu ve výši v přepočtu 173 tisíc korun.
😁 Sláva Banderóva ukrajína, uá uá uá uá