Hamámí se pokusil unést letadlo: Chtěl útočit po vzoru 11. září

Ománský pilot plánoval narazit do letiště v Tel Avivu.
Ománský pilot plánoval narazit do letiště v Tel Avivu.
Letadlo společnosti Flydubai, kde se odehrál souboj s útočníkem.
Málem unesený letoun Flydubai: Po nouzovém přistání se ukázalo utržené kormidlo (30. 9. 2026).
Drama na palubě letu do Tel Avivu: O zraněného pilota se postarali pasažéři.
Autor: ČTK - 
9. října 2026
19:25

Ománský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Flydubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do Ben Gurionova mezinárodního letiště v Tel Avivu, potvrdil podle agentury Reuters generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září 2001 v USA.

Prokurátor uvedl, že podezřelý využil dvou předchozích letů do Tel Avivu k tomu, aby se seznámil s letovou trasou a letištěm, než se pokusil útok uskutečnit. Dále také zdůraznil, že pilot při přijetí do zaměstnání splňoval všechny požadované bezpečnostní požadavky.

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Podezřelý se přiznal, že jednal sám, avšak podle prokurátora nadále pokračuje vyšetřování možných spolupachatelů. Ománský pilot Hamám Hamámí v minulosti pracoval pro několik leteckých společností v různých zemích, včetně Oman Air a Royal Air Maroc, než letos v lednu nastoupil k Flydubai.

O podrobnostech výslechu informoval již v pondělí portál The Jerusalem Post s tím, že pilot si v minulosti hledal společnosti, které létají do izraelské metropole.

„Snažil jsem se nechat přijmout u všech leteckých společností. Operaci jsem plánoval ještě předtím, než mě společnost přijala,“ řekl podle The Jerusalem Post pilot při výslechu. „Mým snem bylo narazit do letiště Ben Guriona,“ dodal Hamámí.

Minulou středu při letu FZ 1073 společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu napadl Hamámí indického kapitána letu a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem se 182 lidmi na palubě. Podle vyšetřování, které vedou Spojené arabské emiráty (SAE), zaútočil sekerou, která bývá standardně umístěna v kokpitu pro případ havárie. Cestující a část posádky však útočníka přemohli a letadlo muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii. Útok na kapitána letadla označily izraelské úřady a SAE za teroristický čin.

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Ománský pilot plánoval narazit do letiště v Tel Avivu.
Ománský pilot plánoval narazit do letiště v Tel Avivu.
Letadlo společnosti Flydubai, kde se odehrál souboj s útočníkem.
Málem unesený letoun Flydubai: Po nouzovém přistání se ukázalo utržené kormidlo (30. 9. 2026).
Drama na palubě letu do Tel Avivu: O zraněného pilota se postarali pasažéři.

Témata:
přepadenípilotUSASpojené arabské emirátyTeroristické útoky 11. září 2001FlydubaiBen Gurionovo mezinárodní letiště
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