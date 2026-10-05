Škola se vzpamatovává po vraždě žačky a učitelky: Dojemné dopisy do nebe!

Ve Staškově vzniklo pietní místo, žáci nechávají dopisy zsenulé učitelce a spolužačce
Ve Staškově vzniklo pietní místo, žáci nechávají dopisy zsenulé učitelce a spolužačce
Pietní místo ve Staškově, plné svíček, květin a dopisů
Podle ředitele pomáhá i se sledováním celkového stavu žáků
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.
Autor: Kamil Morávek - 
5. října 2026
12:42

Smrtelný útok ve škole ve slovenském Staškově je na místě stále velmi znát. Ve škole vzniklo pietní místo, kde žáci nechávají vzkazy pro zesnulou učitelku Boženu (†61) i spolužačku Nelku (†14). Ve městě také působí krizový intervenční tým a psychologové.

Slovenské město Staškov poznamenala v úterý 29. září nevídaná tragédie. Žák místní základky Daniel (13) měl do školy přijít s nožem a po první vyučovací hodině napadnout spolužačku Nelku. Na pomoc jí po útoku přiběhly dvě učitelky. Jedné z nich způsobil zranění, kterým později podlehla, druhá skončila s bodnou ranou na hrudníku v nemocnici.

Ve škole nyní pro dvě oběti vzniklo pietní místo. Žáci zde nechávají, kytice, svíčky a dopisy. Děti učitelce a spolužačce píší dojemné vzkazy „do nebe“. „Posíláme vám do nebe velké objetí. Děkujeme za vaši odvahu a za to, že jste nás chránila, když jsme to nejvíc potřebovali,“ stojí v jednom ze vzkazů podle serveru Plus JEDEN DEŇ.

 

Jiné dopisy jsou zase adresované spolužačce Nelce. „Posíláme ti nahoru pozdrav a všechnu lásku. Každý den nám chybíš. Kéž by ses mohla vrátit mezi nás a zasmát se s námi,“ stojí v jednom z dopisů. V ostatních žáci slibují, že nikdy nezapomenou a že je Nelka navždy v jejich srdcích.

Vražedný útok na škole ve Staškově
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Některé vzkazy směřují i na adresu učitelky Ivany, která je stále v nemocnici. „Děkujeme, že jste se za nás postavila. Byla jste statečná v moment, kdy jsme se všichni báli,“ napsali studenti. Podle ředitele školy je pietní  místo i dobrým ukazatelem celkového stavu studentstva. V praxi to pomáhá práci krizového intervenčního týmu a psychologů.

Podezřelého mladíka policisté zadrželi krátce po činu. Daniel před soudem však nestane, protože trestní odpovědnost na Slovensku začíná až od 14 let. Nízký věk ale neznamená, že se chlapec jednoduše vrátí domů.

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Ve Staškově vzniklo pietní místo, žáci nechávají dopisy zsenulé učitelce a spolužačce
Ve Staškově vzniklo pietní místo, žáci nechávají dopisy zsenulé učitelce a spolužačce
Pietní místo ve Staškově, plné svíček, květin a dopisů
Podle ředitele pomáhá i se sledováním celkového stavu žáků
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.

Témata:
útoksmrtsmrtelný útokútok ve školeSlovenskoStaškov
Kamil Morávek
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