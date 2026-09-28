Smutek na pardubické univerzitě: Zemřel akademik Ivo Říha (†51)
Pardubickou filozofickou fakultu zasáhla tragická zpráva. Zemřel někdejší proděkan Univerzity Pardubice Ivo Říha (†51). Dlouholetý akademik podlehl zákeřné nemoci, se kterou v posledních letech bojoval. Na oblíbeného pedagoga zavzpomínali jeho kolegové.
V sobotu zemřel Ivo Říha (†51), někdejší proděkan Univerzity Pardubice. Dlouholetý akademik podlehl zákeřné nemoci, se kterou se v posledních letech statečně pral. Smutnou zprávu zveřejnila Fakulta filozofická Univerzity Pardubice.
Nadšení pro literaturu
Na svého kolegu vzpomínají akademici především pro jeho pozitivní vlastnosti. „Jeho laskavost, nezištnost, neustálá ochota pomáhat a neutuchající smysl pro humor byly v akademickém prostředí zcela výjimečné,“ uvedla fakulta na sociálních sítích.
Ivo Říha strávil na pardubické filozofické fakultě většinu svého profesního života. Působil na ní od roku 2004 a stál u zrodu Katedry literární kultury. Později pět let zastával funkci proděkana pro vnitřní záležitosti a rozvoj. Kromě akademické práce měl ale především dar nadchnout pro literaturu i lidi mimo univerzitní prostředí. O knihách dokázal mluvit s neobyčejným nadšením a měl dar nadchnout pro literaturu širokou veřejnost. „Nadšení, se kterým dokázal mluvit o literatuře, jako by to byl fotbal, a naopak, zůstane natrvalo v našich srdcích,“ zavzpomínali kolegové.
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