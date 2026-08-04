Emeritní soudce ÚS: UK by měla odškodnit poškozené studenty po střelbě na FF. Vyzval k větší aktivitě
Univerzita Karlova (UK) by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty a pozůstalé po střelbě z roku 2023 na Filozofické fakultě (FF) a odškodnit je. V otevřeném dopise, který má ČTK k dispozici, ji k tomu vyzval advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Univerzita uvedla, že s FF od počátku usilovaly o to, aby byla všem členům akademické obce, kteří byli tragickou událostí zasaženi, dostupná co nejširší podpora. Na školu i fakultu se mohou zasažení obracet i nadále, uvedla UK.
V prosinci 2023 na FF UK zabil střelec 14 lidí, dalších 25 zranil. Tragédie se stala v sídle fakulty na náměstí Jana Palacha v centru Prahy.
„Dozvěděl jsem se, že univerzita řádně odškodnila pozůstalé po zavražděných učitelích, zatímco ve vztahu ke studentům nepostupovala stejně. Pouze ty, kteří se na ni obrátili, odkázala na pojišťovnu. Nároky studentů i učitelů jsou ze zákona stejné, všichni jsou také členy akademické obce,“ napsal Uhlíř.
Škola uvedla, že UK i FF od počátku usilovaly o to, aby byla všem zasaženým členům akademické obce dostupná co nejširší podpora. Podpořily je také finančně prostřednictvím sbírky, kterou spravuje Nadační fond UK. Ve sbírce se podařilo shromáždit 89,593.323 korun. Většina finančních darů byla rozdělena v letech 2024 a 2025, vyplývá z informací na webu fondu.
„Univerzita i fakulta opakovaně veřejně vyzývaly všechny dotčené, aby dostupných forem pomoci využili, a informovaly o možnosti získat podporu z Nadačního fondu UK. Důvodem těchto opakovaných výzev byla právě i snaha oslovit zasažené studující,“ uvedla škola. Fakulta podle UK nemá ke studujícím stejný právní vztah jako ke svým zaměstnancům. Pokud studující sami nenahlásí, že byli při tragické události zraněni nebo jinak zasaženi, fakulta nemá možnost to zjistit, uvedla škola.
Uhlíž: Univerzita by měla aktivně oslovovat
„Považoval bych za náležité, aby univerzita aktivně oslovila všechny poškozené studenty a pozůstalé dřív, než se jejich nároky koncem letošního roku promlčí. Není to sice právní povinnost univerzity, ale projev slušnosti. Prostředky vyplacené z dobročinné sbírky nemohou zákonnou odpovědnost univerzity suplovat,“ uvedl Uhlíř.
Peníze ze sbírky Nadačního fondu UK jsou podle školy určeny pro rodiny a blízké obětí, zraněné osoby a také jsou využity na poskytování psychologické a sociální podpory všem zasaženým. „I v současnosti platí, že se každý, kdo potřebuje podporu v souvislosti s tragédií z 21. prosince 2023, může kdykoli obrátit na UK i FF UK. Jsme připraveni poskytnout maximální možnou součinnost. Otevřený dopis pana doktora Uhlíře vnímáme především jako připomenutí toho, že péče o osoby zasažené tragédií zůstává důležitou prioritou i dnes,“ uvedla škola.
Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii Česka. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.
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