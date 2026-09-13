Před vězením prchnul do ciziny: Čecha vypátrali až v Bulharsku
Místo nástupu do vězení zmizel za hranice. Odsouzený muž se před českými kriminalisty ukrýval v několika zemích, zamířil dokonce i mimo Evropskou unii. Jeho útěk nakonec skončil v Bulharsku, odkud putoval zpátky do Česka a rovnou za mříže.
Muž (47) měl nastoupit do vězení na několik let kvůli násilné trestné činnosti. Za mříže se mu ale očividně nechtělo. Nástupu se vyhnul a zmizel do zahraničí. Chrudimští kriminalisté po něm pátrali od začátku letošního roku.
„Protože byla důvodná obava, že vycestoval z České republiky, pátrání po něm jsme směřovali i za hranice naší země. Muž se ukrýval na území cizích států, a to i mimo Evropskou unii,“ popsala policejní mluvčí Dita Holečková.
Podrobnosti o zemích, jimiž muž během útěku prošel, policie nezveřejnila. Pátrání nakonec přivedlo policisty do Bulharska.
Z Bulharska rovnou za mříže
Na hledaného byl vydán evropský zatýkací rozkaz. Díky spolupráci několika policejních útvarů se ho podařilo na bulharském území zadržet. Následovala cesta zpátky do Česka, tentokrát už pod dohledem policistů.
Po eskortě do republiky muž zamířil tam, kam měl nastoupit už na začátku roku, tedy do výkonu trestu.
Útěkem si navíc mohl zadělat na další problémy. Za téměř devítiměsíční vyhýbání se vězení mu hrozí další postih za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.