Přílepy varují občany: Pozor na vlky!
Obec Přílepy na Kroměřížsku vydala v úterý varování pro občany. V obci byli spatřeni vlci.
Obec o situaci informovala na sociální síti, uvedla, že u rozcestí Hadovna byli spatřeni dva vlci. „Prosíme všechny občany, aby své psy nepouštěli na volno a byli při procházkách v lese opatrní,“ stojí v příspěvku, který vyzývá obyvatele k opatrnosti.
Komentující ale obci vyčítají, že zbytečně straší občany. „Vlk je plaché zvíře. Občas jsme je někde zahlédli v lese a vždy utekli. Ano upozornit ano, ale nedělejte mezi lidmi paniku,“ tvrdí jedna z uživatelek.
Jak informuje web Návrat vlků, od roku 1974 není v Evropě prokázán případ, že by zdravý a volně žijící vlk zabil člověka. Nicméně lidé by se i tak měli mít na pozoru a respektovat doporučení obce ohledně domácích mazlíčků.
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