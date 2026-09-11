Přílepy varují občany: Pozor na vlky!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:Jana Gartnerová)
Autor: Klára Jelínková - 
11. září 2026
13:39

Obec Přílepy na Kroměřížsku vydala v úterý varování pro občany. V obci byli spatřeni vlci.

Obec o situaci informovala na sociální síti, uvedla, že u rozcestí Hadovna byli spatřeni dva vlci. „Prosíme všechny občany, aby své psy nepouštěli na volno a byli při procházkách v lese opatrní,“ stojí v příspěvku, který vyzývá obyvatele k opatrnosti.

Komentující ale obci vyčítají, že zbytečně straší občany. „Vlk je plaché zvíře. Občas jsme je někde zahlédli v lese a vždy utekli. Ano upozornit ano, ale nedělejte mezi lidmi paniku,“ tvrdí jedna z uživatelek.

Jak informuje web Návrat vlků, od roku 1974 není v Evropě prokázán případ, že by zdravý a volně žijící vlk zabil člověka. Nicméně lidé by se i tak měli mít na pozoru a respektovat doporučení obce ohledně domácích mazlíčků.

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Vlk v chorvatském lese
Zdroj: Facebook: Hrvatske šume

Klára Jelínková
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