Obří noční požár: V Kladně hoří Lidl
Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. U rozsáhlého požáru zasahují desítky hasičů a větší množství techniky včetně výškové. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit zpět, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění.
Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.
Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu, ale třetí poplachový stupeň platil i o dvě hodiny později. "Příčina požáru je v šetření," uvedl Bakalář. Zásah a dohašování budou pokračovat zřejmě během celého dne, dodal.
Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.
Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.
Já to říkám furt. Tyhle žhavý nabídky nepřinesu nikdá nic dobrýho.