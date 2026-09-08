Obří noční požár: V Kladně hoří Lidl

V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
Autor: ČTK - 
8. září 2026
04:28

Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. U rozsáhlého požáru zasahují desítky hasičů a větší množství techniky včetně výškové. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit zpět, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění.

Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.

Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu, ale třetí poplachový stupeň platil i o dvě hodiny později. "Příčina požáru je v šetření," uvedl Bakalář. Zásah a dohašování budou pokračovat zřejmě během celého dne, dodal.

Podívali jsme se, jak si podvěsné rádio z Lidlu stojí v porovnání s dalšími modely na českém trhu. Konkurenční přístroje často přihazují bezdrátovou technologii Bluetooth, ale připlatíte si za ni i více než dvojnásobek.
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Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.

Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.

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V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
Zdroj: Aktu.cz

Témata:
požárLidlobchodní důmubytovnatechnikaXzranění
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Marian Prochop ( 8. září 2026 04:39 )

Já to říkám furt. Tyhle žhavý nabídky nepřinesu nikdá nic dobrýho.

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