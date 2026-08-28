Čeští policisté slaví úspěch: Pomohl zloděj s lopuchem!
Úspěch českých policistů. Nová metoda prospěje i ve světě. Díky bizarnímu případu se naučili snímat lidské otisky z listů rostlin. Za vše může zloděj, který si dveře kvůli krádeži otevíral lopuchem.
Zloděj se chtěl vkrást do auta, ale neměl rukavice. Vymyslel důmyslné řešení. Dveře si otevřel lopuchem. K jeho smůle na něm ale zanechal otisky prstů. Vojenští policisté si poradili. Otisky prstů z listu sejmuli.
„Nanáším nový typ prášku, je luminiscenční, proto zviditelňuje stopy pod UV světlem a při dočištění je tady vidět část dlaně, kde se osoba dotýkala toho listu,“ popsal CNN Prima News znalec v odvětví daktyloskopie Tomáš Vokálek.
Počasí přitom nehraje roli. Déšť otisky nezničí. „Ty listy jsou tak specifické, že to po nich steče a tu stopu to nezničí,“ vysvětlil Vokálek. Nová metoda může pomoci i při objasňování případů znásilnění. „Pachatelé se chrání před pohlavní chorobou, nebo před zanecháním genetických stop, pomocí prezervativů. Většina z nich chce kontakt své ruky s ženskou pokožkou, a rukavice si tak neberou,“ dodal Vokálek s tím, že pachatelé zanechají stopy na okolních listech.
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