Čechovi hrozí na Maltě roky v base: Nahý na balkoně s dcerami!
Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Situaci natočila jeho sousedka a video se pak šířilo na internetu, napsal ve středu server Malta Today. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného.
Žena podala tento týden oznámení na policii, protože muže viděla nahého na balkoně se dvěma dětmi. Později se ukázalo, že se jedná o nezletilé dcery obžalovaného. Situaci si nahrála.
Podle úřadů porušil muž zákony na ochranu dětí a dopustil se obscénních činů na veřejnosti. Za to mu nyní hrozí až několik let vězení. Čech provinění odmítá, ačkoliv žalobci tvrdí, že vystavení nahotě může děti poškodit. Obhajoba naopak argumentovala, že v České republice je běžné, že rodiče jsou před dětmi i nazí.
Práskači jsou všude. Kdyby se ta mrcha starala radši o sebe. Člověk musí být opravdu pořád na pozoru a dávat si na všechno pozor. Obzvlášť v cizině.