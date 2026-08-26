Otřesná zkušenost Čechů v Turecku: Děti odvezla sanitka! V nemocnici přišel šok

Turecké město Alanya
Turecké město Alanya
Turecké město Alanya
Turecké město Alanya
Kleopatřina pláž v tureckém městě Alanya
Autor: Martin Lisičan - 
26. srpna 2026
09:26

Na svou poslední dovolenou v Turecku asi nikdy nezapomene skupina turistů z Česka. Na dovolené některé z nich přepadly vážné zažívací potíže. V nemocnici skončilo i několik dětí.

Dovolené v tureckém městě Alanya se zúčastnilo 14 českých turistů. Pár hodin před odletem domů se dětem v hotelu Taç Premiér udělalo zle.„Odjelo nás osm dospělých a šest dětí. Čtyři z nich z ničeho nic dostaly silné křeče do břicha, vylétla jim teplota. Museli jsme zavolat sanitku, která nás odvezla do nemocnice,“ uvedl redakci TN.cz jeden z Čechů.

Děti v nemocnici strávily několik hodin, dvě z nich dokonce až do dalšího dne. „Lékaři nám tam jen řekli, že u dětí jde o infekci rotaviry. Podle nás jsme se nakazili jídlem v hotelu. Nikde jinde jsme nejedli. Hotel nám odmítl pomoci s tím, že to určitě z jejich jídla být nemůže,“ dodal.

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Po návratu do Česka část turistů opět zamířila do nemocnice. Test u jedné z holčiček (5) prokázal výskyt salmonelózy. Podezření na salmonelózu měli i další účastníci zájezdu. 

Salmonelózu způsobují bakterie rodu Salmonella, které se do lidského těla nejčastěji dostanou prostřednictvím kontaminovaných potravin nebo vody. K nákaze může dojít například po konzumaci nedostatečně tepelně upraveného masa či vajec, nepasterizovaných výrobků nebo potravin, při jejichž přípravě nebyly dodrženy hygienické podmínky. Mezi typické příznaky patří silné bolesti a křeče břicha, průjem, zvracení a horečka.

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Zdroj: Adam Jaroš
Turecké město Alanya
Turecké město Alanya
Turecké město Alanya
Turecké město Alanya
Kleopatřina pláž v tureckém městě Alanya

Témata:
dovolenáčešizkušenostČeskoTureckoAlanya
Martin Lisičan
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