Pohřeb zkušeného potápěče Jana: Stovky lidí a dojemné gesto kolegů

Pohřeb záchranáře Jana Enčeva (†54)
Pohřeb záchranáře Jana Enčeva (†54)
Jan E. byl špičkový potápěč.
Pohřeb potápěče Jana Enčeva, který tragicky zemřel v Hranické propasti. (14. srpna 2026)
Pohřeb potápěče Jana Enčeva, který tragicky zemřel v Hranické propasti. (14. srpna 2026)
Autor: Jan Šimůnek, Andrea Vídeňská - 
14. srpna 2026
17:36

Zahynul při ponoru v Hranické propasti. Se zkušeným záchranářem a jeskynním potápěčem Janem Enčevem (†54) se včera v Kladně rozloučily stovky blízkých i kolegů.

Jan Enčev se vyučil uměleckým kovářem, ale od začátku ho to táhlo jinam. „Uchvátila ho práce hasičů, kde mohl uplatnit dovednosti v lezení, potápění a technickém myšlení,“ uvedl řečník při posledním rozloučení. Hasičem se Enčev stal v roce 2002 a o čtyři roky později začal sloužit jako letecký záchranář a lezec. Za 20 let služby zachránil nespočet lidských životů. Zbyla po něm manželka Petra a jejich dvě dcery. 

Ve volném čase se věnoval jeskynnímu potápění a miloval výzvy. „Tam, kde běžní potápěči končili, tam Honza začínal,“ vyzdvihl řečník. Právě tato láska se mu stala osudnou. Na závěr obřadu se kolem hřbitova symbolicky rozezvučely sirény hasičských vozů.

186 metrů hluboko

Do vody vstoupil Enčev minulý týden ve středu v 10:30 s plánovanou maximální hloubkou 40 metrů a dobou ponoru 100 minut. Naposledy ho viděla trojice potápěčů u dekompresního žebříku. Gestem naznačil, že je vše v pořádku. Když se včas nevynořil, započalo pátrání a podvodní robot ho objevil 186 metrů hluboko. V lahvích měl dostatek dýchací směsi. Proč zemřel, je předmětem vyšetřování.

Při hledání použili speleologové speciálního maďarského robota určeného k průzkumu hlubokých částí propasti, který nakonec našel Janovo tělo. Pomocí hydraulické ruky se podařilo tělo zachytit a vytáhnout výš. Odtud ho na hladinu dopravili policejní potápěči.

Pohřeb záchranáře Jana Enčeva (†54)
Pohřeb záchranáře Jana Enčeva (†54)
Jan E. byl špičkový potápěč.
Pohřeb potápěče Jana Enčeva, který tragicky zemřel v Hranické propasti. (14. srpna 2026)
Pohřeb potápěče Jana Enčeva, který tragicky zemřel v Hranické propasti. (14. srpna 2026)

Témata:
smrtpohřebrodinahasičkovářloučeníJan EnčevKladnopotápěčHranická propast
Jan Šimůnek
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