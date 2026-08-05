Muž v Jablonci šokoval: Na benzince vypustil roj včel! Chtěl vědět, co se stane
Muž na benzince v Jablonci naprosto zaskočil své okolí, když z auta vypustil roj včel. Jak vysvětloval, chtěl vědět, zdali se hmyzu podaří dostat zpět domů. To ale nezajímalo policisty. Zřejmě dostane pokutu.
Velký šok popsaly zaměstnankyně benzinové pumpy. „On nám řekl, že tady vypustil včely, že bydlí nedaleko a že potřebuje vědět, jestli se mu vrátí, a odjel. Pak nám nalétaly dovnitř, dá se říct, že nám ohrožovaly zákazníky,“ sdělily CNN Prima News. Jak dodali policisté, včely sice postupně odlétaly, ale pořád jich v zařízení bylo velké množství.
Včelaři podobnou věc prý nikdy nezažili. „Mám podezření, že to mohlo být proto, že zdražili naftu. Je to podivný čin, který jsem ještě nezažil,“ uvedl k případu včelař Zdeněk Moravec. Podotkl, že včely se domů určitě nevrátí a spíš uhynou.
Hříšník zřejmě vyvázne s pokutou. „My nyní čekáme na písemné podklady od zasahujících strážníků k této raritní události, kterou s největší pravděpodobností vyhodnotíme jako přestupek proti občanskému soužití,“ sdělili policisté.
To jsou jen včelky🐝. 😊 Co je to proti vypuštění UA do Česka. ☹️ (Ale je blbej.)