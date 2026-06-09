Na mucholapku, které běžně zachytává obtížný hmyz, se nečekaně přilepil malý netopýr. Nejprve se ho ve Špálově ulici snažil ze smrtící pasti vysvobodit majitel nemovitosti, ale neuspěl. Rozhodl se proto přivolat pomoc. Na místo dorazili strážníci městské policie.
„Po příjezdu na místo strážníci z odchytové skupiny zjistili, že každé další netopýrovo mávnutí křídly jeho beznadějnou situaci jen zhoršuje. Hlídka proto postupovala s maximální opatrností a velmi trpělivě vyprostila drobného savce z pevného lepivého sevření,“ popsala záchranu mluvčí strážníků Jana Pužmanová.
Dokonalá očista
Tím ale úspěšná záchranná akce na místě netopýří „nehody“ neskončila. „Protože noční letec potřeboval odborné očištění srsti a křídel. Strážníci zvíře bezpečně uložili do přepravního boxu a převezli ho do plzeňské Záchranné stanice živočichů, kde si ho převzali odborníci a postarali se o něj,“ dodala Pužmanová.
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