„Šlo o deset kachňat. Nad zhruba čtyřmetrovým žlabem přitom vytrvale, ale bezmocně přelétávala jejich matka. Hlídka poříční jednotky se je proto vypravila vysvobodit,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

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Sedmičlenná rodinka kachňat si to zamířila po silnici ke kampusu v Brně. Strážníci je po odchytu vrátili do řeky.
Strážníka nečekal nijak snadný úkol. „Korytem se musel vydat proti proudu a po laně nejprve překonal strmý a kluzký přepadový stupeň. Postupně opatrně nabral všechna ptáčata do odchytové sítě a po proudu s nimi doplaval na mělčí místo, odkud se mohl dostat z vody,“ popsal záchranu mluvčí strážníků.

Kromě lidí jeho počínání bedlivě sledovala kachní máma. Strážníci si dávali velmi záležet na tom, aby je stíhala následovat až ke břehu rybníka. Když je tam strážníci pustili na hladinu, okamžitě se k nim připojila,“ doplnil šťastný konec záchrany Ghanem.

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Strážníci v Brně zachránil 10 uvázlých kachňat. (červen 2026) MP Brno

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Strážníci v Brně vysvobodili 10 uvázlých káčátek.
Strážníci v Brně vysvobodili 10 uvázlých káčátek.
Autor: MP Brno