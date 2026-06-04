„Šlo o deset kachňat. Nad zhruba čtyřmetrovým žlabem přitom vytrvale, ale bezmocně přelétávala jejich matka. Hlídka poříční jednotky se je proto vypravila vysvobodit,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Kromě lidí jeho počínání bedlivě sledovala kachní máma. „Strážníci si dávali velmi záležet na tom, aby je stíhala následovat až ke břehu rybníka. Když je tam strážníci pustili na hladinu, okamžitě se k nim připojila,“ doplnil šťastný konec záchrany Ghanem.
Strážníci v Brně zachránil 10 uvázlých kachňat. (červen 2026) MP Brno