Drama na poště v Kratonohách: Muž měl pod hrozbou žádat peníze
V obci Kratonohy na Hradecku zasahují policisté kvůli incidentu na místní poště. Podle dosavadních informací měl dosud neznámý muž pod hrozbou požadovat po pracovnici vydání finanční hotovosti. Policie po podezřelém pátrá v obci i jejím okolí.
„Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky. Podle dosavadních zjištění neznámý muž požadoval po pracovnici pošty vydání finanční hotovosti. Okolnosti případu zjišťujeme a po podezřelém pátráme. Událost se obešla bez zranění,“ řekla Blesku policejní mluvčí Magdalena Muzikantová.
Oznámení policie obdržela před 15:30. „Více informací poskytneme, jakmile to bude možné,“ uvedla mluvčí.
Pošta v Kratonohách sídlí v objektu obecního úřadu a funguje v režimu Pošta Partner. Dnes pobočka zavírala v 15:30.
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