Drama na poště v Kratonohách: Muž měl pod hrozbou žádat peníze

Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Aktualizováno -
9. července 2026
18:02
Autor: Štěpánka Grofová, ČTK - 
9. července 2026
17:20

V obci Kratonohy na Hradecku zasahují policisté kvůli incidentu na místní poště. Podle dosavadních informací měl dosud neznámý muž pod hrozbou požadovat po pracovnici vydání finanční hotovosti. Policie po podezřelém pátrá v obci i jejím okolí.

„Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky. Podle dosavadních zjištění neznámý muž požadoval po pracovnici pošty vydání finanční hotovosti. Okolnosti případu zjišťujeme a po podezřelém pátráme. Událost se obešla bez zranění,“ řekla Blesku policejní mluvčí Magdalena Muzikantová.

Oznámení policie obdržela před 15:30. „Více informací poskytneme, jakmile to bude možné,“ uvedla mluvčí.

Pošta v Kratonohách sídlí v objektu obecního úřadu a funguje v režimu Pošta Partner. Dnes pobočka zavírala v 15:30.

Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.
Policejní manévry v Kratkonohách: Po incidentu na poště hledají muže.

Témata:
přepadenípoliciepoštaKrálovéhradecký krajpenízedramaHradec KrálovéKratonohy
Štěpánka Grofová
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