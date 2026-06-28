Krysy v letadle! Kelímky pro cestující měly stopy po kousnutí
Na palubě izraelského letadla došlo k znepokojujícímu objevu. V letadle směřujícího z Tel Avivu do Řecka objevili mrtvá mláďata krys. Hlodavce našli zatavené v sáčku, a to poblíž servisního vozíku.
K nálezu mělo podle dostupných informací dojít v neděli. Během letu společnosti Arkia si posádka hlodavců všimla v servisním vozíku, který byl určený pro rozdávání vody cestujícím. Informoval o tom deník Bild.
Letuška si už dříve všimla, že některé jednorázové kelímky měly stopy po kousnutí. Jak se zvířata na palubu dostaly, není v tuto chvíli zřejmé. Servisní vozík údajně pocházel ze skladu společnosti. „Ihned po objevení byl vozík vyřazen z provozu,“ ubezpečila letecká společnost. Ta také uvedla, že hlodavci nepřišli do kontaktu s žádným jídlem určeným pro cestující.
Chybu podle letecké společnosti udělala cateringová společnost. Letecká společnost teď také čeká na vysvětlení a nápravu.
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