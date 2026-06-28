Krysy v letadle! Kelímky pro cestující měly stopy po kousnutí

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: profimedia.cz)
Autor: Martin Lisičan - 
28. června 2026
16:40

Na palubě izraelského letadla došlo k znepokojujícímu objevu. V letadle směřujícího z Tel Avivu do Řecka objevili mrtvá mláďata krys. Hlodavce našli zatavené v sáčku, a to poblíž servisního vozíku.

K nálezu mělo podle dostupných informací dojít v neděli. Během letu společnosti Arkia si posádka hlodavců všimla v servisním vozíku, který byl určený pro rozdávání vody cestujícím. Informoval o tom deník Bild

Letuška si už dříve všimla, že některé jednorázové kelímky měly stopy po kousnutí. Jak se zvířata na palubu dostaly, není v tuto chvíli zřejmé. Servisní vozík údajně pocházel ze skladu společnosti. „Ihned po objevení byl vozík vyřazen z provozu,“ ubezpečila letecká společnost. Ta také uvedla, že hlodavci nepřišli do kontaktu s žádným jídlem určeným pro cestující.

Chybu podle letecké společnosti udělala cateringová společnost. Letecká společnost teď také čeká na vysvětlení a nápravu.

Video se připravuje ...
Letadlo při přistávání podvozkem trefilo nákladní auto na dálnici sousedící s letištěm
Zdroj: X.com

Témata:
letadlokrysyHlodavciŘeckoletecká společnostvozíkArkia
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Petr Nárožný po operaci krčku: Odmítl další operaci!
Petr Nárožný po operaci krčku: Odmítl další operaci!
Aha!
Týdenní horoskop od 29. 6. do 5. 7. července pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 29. 6. do 5. 7. července pro všechna znamení
Dáma
Děti a zuby v létě: 3 nejčastější chyby, které o prázdninách nevědomky opakujeme
Děti a zuby v létě: 3 nejčastější chyby, které o prázdninách nevědomky opakujeme
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Balíkovna přišla o svého šéfa. Češi vykupují Temu. Kdo chce levný byt, musí sledovat koleje
Balíkovna přišla o svého šéfa. Češi vykupují Temu. Kdo chce levný byt, musí sledovat koleje
e15
Krejčího deníčkové poselství: Trunda o něm věděl. Nedvědova rétorika jako rozbuška
Krejčího deníčkové poselství: Trunda o něm věděl. Nedvědova rétorika jako rozbuška
iSport
Orbán s rtěnkou v čele národního Pridu. V Maďarsku povolují šrouby, Magyar hájil adopce gay párů
Orbán s rtěnkou v čele národního Pridu. V Maďarsku povolují šrouby, Magyar hájil adopce gay párů
Reflex
Jakub Šolc a Ivo Fikrle: Zapomeňte na resorty. Na Kanárech se dá spát i na divoko
Jakub Šolc a Ivo Fikrle: Zapomeňte na resorty. Na Kanárech se dá spát i na divoko
Lidé a země