Poprava za bílého dne: Umělce a kritika Putinova režimu rozstříleli v Polsku na ulici

Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Autor: Andrea Vídeňská - 
16. června 2026
19:11

V polském městě Biała Podlaska došlo k šokující vraždě, která vykolejila místní obyvatele. Za bílého dne, na ulici plné lidí, byl zastřelen ruský umělec a dlouholetý kritik režimu prezidenta Vladimira Putina i Kremlu. Ten žil v Polsku několik let, protože situace v Rusku pro něj byla neúnosná. Podle svědků ho útočník doslova rozstřílel za bílého dne. Vražda připomíná spíš cílenou popravu než běžný zločin a policie vyšetřuje, kdo za útokem stojí. Souvisí vražda s umělcovou kritikou ruského režimu?

V polském městě Biała Podlaska došlo v pondělí 15. června k šokující vraždě, která připomínala nelítostnou popravu. Obětí se stal ruský umělec Siemion Skrepetski (†44). Ten se ve své umělecké tvorbě dlouhodobě zaměřoval na kritiku ruského režimu a politiky Kremlu. Ve svých dílech i veřejných vystoupeních satiricky zesměšňoval představitele ruské moci včetně prezidenta Vladimira Putina. Právě kvůli své otevřené kritice režimu měl podle dostupných informací opustit Rusko a usadit se v Polsku, kde žil s rodinou v ústraní.

Poprava za bílého dne

Siemion Skrepetski šel dopoledne kolem desáté hodiny na procházku se psem, když k němu náhle přistoupil neznámý muž. Ve stejnou dobu poblíž pomalu projíždělo auto značky Kia, ve kterém prý seděli další muži. O několik vteřin později se ozvala střelba „Viděl jsem, jak k němu přistoupil a začal střílet. Ozvaly se tři nebo čtyři výstřely a muž byl okamžitě celý od krve. Byla to poprava,“ popsal jeden ze svědků pro deník Fakt dramatické ráno.

Další svědkové vypověděli, že poté, co oběť spadla na zem, ho útočník na zemi dorazil další salvou kulek. Následně nastoupil do přistaveného automobilu a z místa odjel. Vyděšený pes zavražděného utekl a byl nalezen až o několik ulic dál.

Video  Siemion Skrepetski otevřeně kritizoval ruský režim.  - Facebook
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Kostkované kalhoty

Jedna z žen uvedla, že si nejprve myslela, že doma explodovala pračka, než zjistila, že jde o střelbu. „Poznal jsem souseda, který po vraždě ležel na trávníku, podle kalhot. Byly velmi charakteristické, kostkované,“ svěřil se další svědek. Několik hodin po vraždě policie odvezla rodinu zavražděného na bezpečné místo a byt zůstal prázdný. „Je to jako zlý sen. Poprava za bílého dne, přímo před lidmi. Něco takového jsme si nikdy nedokázali představit,“ říkají obyvatelé domu, před kterým byl Siemion Skrepetski zastřelen.

Podle místních byl muž známý výstředním stylem oblékání. Nikdo z jeho sousedů však netušil, že jde o známého umělce a odpůrce režimu prezidenta Vladimira Putina. Motiv hrůzného činu zatím není jasný. Policie prověřuje všechny okolnosti případu a po pachatelích nadále pátrá.

Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.
Siemion Skrepetski zaměřil svoji tvorbu na kritiku Vladimira Putina.

Témata:
umělecstřelbakritikapolitická satirapoliciepopravavraždaRuskoPolskoVladimir PutinKiaMoskevský KremlBiała Podlaska
Andrea Vídeňská
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