Úlovek policistů na D7: Řidič převážel nebezpečný náklad, zaplatí půl mega?!

Řidič na dálnici D7 převážel kubíky nafty.
Řidič na dálnici D7 převážel kubíky nafty.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Nicole Kučerová - 
10. června 2026
16:09

Policejní hlídka zastavila na dálnici D7 vozidlo s nebezpečným nákladem. Řidič převážel přibližně dva kubíky nafty na korbě auta. Hrozí mu pokuta až půl milionu korun!

Policisté na dálnici D7 směrem na Prahu zastavili vozidlo s podezřelým nákladem na korbě. Po bližším prozkoumání zjistili, že se jedná o necelé dva kubíky nafty převážené se zemědělskými záměry.

„Hlídka si všimla vozidla Dodge RAM 2500 Double Cab na 37,5. kilometru dálnice D7 ve směru na Prahu,“ popsala policie. Konkrétně na korbě byly dvě kubíkové nádoby naplněné dohromady 1 980 litry motorové nafty. „Takové množství již podléhá režimu ADR, tedy mezinárodní dohodě upravující přepravu nebezpečných věcí po silnici,“ vysvětlili policisté.

Řidič podle vlastních slov o pravidlu věděl, přesto se ho rozhodl porušit, jelikož se mu nechtělo jezdit na víckrát. Takové množství nafty přitom podle policie představuje obrovské riziko nejen pro řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

„Případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu, kde řidiči hrozí pokuta až do výše 500 000 korun,“ uzavřela policie a dodala, že pravidla přepravy mají svá opodstatnění a minimalizují rizika vzniku dopravních nehod, požárů nebo úniku nebezpečných látek.

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Témata:
korbapokutanaftahlídkanákladpoliciePrahasilnicemotorová naftaDálnice D7Dodge Ram
Nicole Kučerová
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