Po Strakonicích se pohyboval muž se zbraní: Vzduchovkou střílel po kočce!
Policisté ve Strakonicích ve čtvrtek odpoledne zadrželi muže, který se po ulici pohyboval se braní. Muž měl s sebou vzduchovku, s níž střílel po kočce. Nikomu nehrozí nebezpečí. Novináře o tom informovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Policisté uvedli, že reagovali na podnět od lidí. Po muži, jenž se pohyboval v ulici Švandy dudáka a okolí, pátrali několik desítek minut. „Zadržený údajně střílel po kočce, kterou skutečně zranil,“ uvedla mluvčí.
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.