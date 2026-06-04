Po Strakonicích se pohyboval muž se zbraní: Vzduchovkou střílel po kočce!

Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní, může být nebezpečný
Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní, může být nebezpečný
Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní, může být nebezpečný
Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní, může být nebezpečný
Ilustrační foto
Aktualizováno -
4. června 2026
15:45
Autor: ČTK - 
4. června 2026
14:41

Policisté ve Strakonicích ve čtvrtek odpoledne zadrželi muže, který se po ulici pohyboval se braní. Muž měl s sebou vzduchovku, s níž střílel po kočce. Nikomu nehrozí nebezpečí. Novináře o tom informovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Policisté uvedli, že reagovali na podnět od lidí. Po muži, jenž se pohyboval v ulici Švandy dudáka a okolí, pátrali několik desítek minut. „Zadržený údajně střílel po kočce, kterou skutečně zranil,“ uvedla mluvčí.

Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní, může být nebezpečný
Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní, může být nebezpečný
Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní, může být nebezpečný
Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní, může být nebezpečný
Ilustrační foto

Témata:
agresorpoliciezbraňsilniceStrakonice
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