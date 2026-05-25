Zásah českých policistů: Zadrželi významného Rusa
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci.
Server Novinky.cz napsal, že podle jeho informací zadrželi Ilariona policisté ve středočeské Unhošti. „Mohu potvrdit, že jsme z anonymního podnětu, který upozorňoval na převoz omamných a psychotropních látek, iniciovali opatření ve vztahu k vozidlu ve Středočeském kraji,“ cituje server mluvčí Národní protidrogové centrály Lucii Šmoldasovou.
