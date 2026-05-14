Oblíbené české řetězce končí? Firma hlásí bankrot, řada prodejen zavírá

Trdlokafe. Ilustrační foto.  (Autor: archiv Trdlokafé)
Autor: Martin Lisičan - 
14. května 2026
13:32

Další dvě společnosti spadající pod franšízovou skupinu Twist hlásí bankrot. Po zkrachovalé firmě Naše Zmrzka se k úpadku přiznaly také značky Trdlokafe a Bubblify. O případu jako první informoval web Seznam Zprávy.

S finančními problémy se Twist potýkal již delší dobu. Několik prodejen Trdlokafe a Bubblify skupina uzavřela už na začátku letošního roku. Případem se měl v květnu zabývat Městský soud v Praze, krátce před projednáním však obě společnosti oznámily úpadek v insolvenčním rejstříku.

„V důsledku vedení insolvenčního řízení došlo k podstatnému zhoršení ekonomické i obchodní situace dlužníka. Již samotné zahájení insolvenčního řízení mělo negativní dopad na postavení dlužníka na trhu, vedlo ke snížení hodnoty jeho obchodní značky a k narušení důvěry ze strany obchodních partnerů. “ uvedl advokát Bubblify Tomáš Šulek.

Podle zástupce Bubblify u několika obchodů došlo kvůli insolvenčnímu řízení k řadě výpovědí z nájmů. Některé pobočky přitom ale zavíraly ještě před zahájením řízení, uvedl web Seznam Zprávy.

Společnost Alkony-CZ, tedy firma obdhodující s pohledávkami, podala na skupinu Bubblify insolvenční návrh letos v únoru. Twist kromě Bubblify, Trdlokafe a Naší Zmrzky nabízí i další franšízové značky, jako jsou například Kytky od Pepy či Kofi Kofi. Franšízy potenciálním investorům skupina představovala jako příležitost k investici. Následný provoz jednotlivých poboček skupina údajně zajišťovala sama. Investor se tedy nemusel o nic starat. Podle řady provozovatelů ale pobočky nedosahovaly takových zisků, které společnost Twist slibovala.

Video  Začal prodávat trdelníky na vánočních trzích a nasekal stotisícový dluh. Dnes má firma zakladatele Trdlokafé obrat jedna a půl miliardy  - Sandra Novotná, Lukáš Červený
Martin Lisičan
Nemajitel Niceho ( 14. května 2026 14:02 )

Oblíbené !?! No , asi moc oblíbené nebudou když když končí. Nebo snad končí že měly tolik kunčaftů že nestíhaly to kafe a co ještě vařit a prodávat?

