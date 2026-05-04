Dovolená jako z hororu: Na lodi zabíjel virus!
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, z nichž zatím u jednoho odborníci zjistili hantavirus. U dalších dvou mrtvých mají lékaři na nákazu podezření. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
„Doposud se laboratorně potvrdila infekce hantavirem u jednoho případu, máme ale pět dalších podezření na nákazu,“ uvedla Světová zdravotnická organizace
Na lodi se vyskytlo celkem šest případů, které odborníci s hantavirem spojují. „Tři lidé zemřeli a jeden člověk je nyní na jednotce intenzivní péče v Jihoafrické republice,“ dodala organizace.
Hantavirus je vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35-50 procent.
To tam měla bohdalka oslavu...