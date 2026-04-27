Šílenec chtěl zastřelit Donalda Trumpa: Slova šokované sestry
Byl to na první pohled nenápadný mladý muž s technickým vzděláním a pověstí klidného a inteligentního učitele. To se však změnilo, když se Cole Allen pokusil vtrhnout na prestižní večeři Donalda Trumpa ve Washingtonu a postřelil agenta tajné služby. Promluvila střelcova šokovaná sestra a jeho bezprostřední okolí.
Sestra vypověděla, že měl Allen v poslední době čím dál častěji mluvit dost radikálně a opakovaně naznačoval, že chce „něco udělat“, aby podle něj napravil problémy dnešního světa. Účastnil se také protestu s názvem „No Kings“ v Kalifornii a zapojil se do skupiny „The Wide Awakes“, která se prezentuje jako hnutí pro sociální spravedlnost inspirované historickým aktivismem. Sestra zároveň uvedla, že si Allen pořídil dvě pistole a brokovnici, které měl uložené u rodičů doma, aniž by o tom jeho rodiče vůbec věděli.
V prosinci 2024 získal ocenění „učitel měsíce“ ve společnosti C2 Education, kde působil jako lektor a doučovatel. Jeden ze studentů (17) ho popsal jako inteligentního a dobrého učitele. „Nečekali byste, že by plánoval nějaký šílený plán zabít prezidenta, byl jen trochu zvláštní, protože to byl opravdu hodně chytrý člověk,“ poznamenal.
Dylan Wakayama z Občanské organizace asijských Američanů uvedl, že Allen pomáhal s doučováním středoškoláků zapojených do této neziskové organizace v Torrance. „Studenti ho vnímali jako velmi chytrého, dobrého v biologii, matematice a vědě. Působil jako tichý a milý člověk. Byli úplně v šoku, když jsem jim řekl, co se stalo. Myslím, že celý Torrance by byl v šoku, kdyby to byl skutečně muž, který se pokusil zabít prezidenta USA,“ citoval Wakayamu deník Daily Star.
Vývojář her
Allen byl podle úřadů učitel a vývojář her s akademickým vzděláním z prestižního CalTechu, kde studoval strojní inženýrství a během studií byl mimo jiné členem křesťanského spolku a „Nerf klubu“. V říjnu 2024 měl poslat přibližně 500 korun na kampaň Kamaly Harrisové.
Cole Allen se podle všeho pokusil vtrhnout na prestižní večeři Asociace korespondentů Bílého domu ve Washingtonu a slavnostní večer během okamžiku změnil v chaos. Náhle zazněly výstřely a hosté v panice padali k zemi. Ochranka spěšně evakuovala prezidenta Donalda Trumpa i první dámu Melanii Trumpovou do bezpečí. V nastalém zmatku navíc padl výstřel, který zasáhl agenta tajné služby.
