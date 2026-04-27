Šílenec chtěl zastřelit Donalda Trumpa: Slova šokované sestry

Foto střelce, který zaútočil na galavečeři s prezidentem Trumpem v hotelu Hilton ve Washingtonu
Střelba na galavečeři ve Washington Hiltonu s Trumpem
Autor: Andrea Vídeňská - 
27. dubna 2026
19:11

Byl to na první pohled nenápadný mladý muž s technickým vzděláním a pověstí klidného a inteligentního učitele. To se však změnilo, když se Cole Allen pokusil vtrhnout na prestižní večeři Donalda Trumpa ve Washingtonu a postřelil agenta tajné služby. Promluvila střelcova šokovaná sestra a jeho bezprostřední okolí.

Sestra vypověděla, že měl Allen v poslední době čím dál častěji mluvit dost radikálně a opakovaně naznačoval, že chce „něco udělat“, aby podle něj napravil problémy dnešního světa. Účastnil se také protestu s názvem „No Kings“ v Kalifornii a zapojil se do skupiny „The Wide Awakes“, která se prezentuje jako hnutí pro sociální spravedlnost inspirované historickým aktivismem. Sestra zároveň uvedla, že si Allen pořídil dvě pistole a brokovnici, které měl uložené u rodičů doma, aniž by o tom jeho rodiče vůbec věděli.

V prosinci 2024 získal ocenění „učitel měsíce“ ve společnosti C2 Education, kde působil jako lektor a doučovatel. Jeden ze studentů (17) ho popsal jako inteligentního a dobrého učitele. „Nečekali byste, že by plánoval nějaký šílený plán zabít prezidenta, byl jen trochu zvláštní, protože to byl opravdu hodně chytrý člověk,“ poznamenal.

Dylan Wakayama z Občanské organizace asijských Američanů uvedl, že Allen pomáhal s doučováním středoškoláků zapojených do této neziskové organizace v Torrance. „Studenti ho vnímali jako velmi chytrého, dobrého v biologii, matematice a vědě. Působil jako tichý a milý člověk. Byli úplně v šoku, když jsem jim řekl, co se stalo. Myslím, že celý Torrance by byl v šoku, kdyby to byl skutečně muž, který se pokusil zabít prezidenta USA,“ citoval Wakayamu deník Daily Star.

Vývojář her

Allen byl podle úřadů učitel a vývojář her s akademickým vzděláním z prestižního CalTechu, kde studoval strojní inženýrství a během studií byl mimo jiné členem křesťanského spolku a „Nerf klubu“. V říjnu 2024 měl poslat přibližně 500 korun na kampaň Kamaly Harrisové.

Cole Allen se podle všeho pokusil vtrhnout na prestižní večeři Asociace korespondentů Bílého domu ve Washingtonu a slavnostní večer během okamžiku změnil v chaos. Náhle zazněly výstřely a hosté v panice padali k zemi. Ochranka spěšně evakuovala prezidenta Donalda Trumpa i první dámu Melanii Trumpovou do bezpečí.  V nastalém zmatku navíc padl výstřel, který zasáhl agenta tajné služby.

Video  Střelba na galavečeři s Trumpem, Melanií a Vancem: Muž zaútočil na ochranku  - X
Video se připravuje ...

Témata:
střelecútokstřelba v USAozbrojenýUSADonald TrumpWashington D.C.Bílý důmKalifornieMelania TrumpováLinkedInKamala HarrisováKalifornský technologický institutActBlue
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zákaz pro Taťánu? Šášulu dělat nechci, vzkázal Dyk
Zákaz pro Taťánu? Šášulu dělat nechci, vzkázal Dyk
Aha!
Nejlepší přání k čarodějnicím 2026: Vtipné SMS pro kamarádky i kolegyně
Nejlepší přání k čarodějnicím 2026: Vtipné SMS pro kamarádky i kolegyně
Dáma.cz
Minecraft nemusí být jen „ztráta času“: Objevte 100 způsobů, jak děti u hraní i něco naučit
Minecraft nemusí být jen „ztráta času“: Objevte 100 způsobů, jak děti u hraní i něco naučit
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Realitní skupina REMAX mění majitele, kupuje ji platforma Real Brokerage
Realitní skupina REMAX mění majitele, kupuje ji platforma Real Brokerage
e15
Rosický k Roučkovi: Měli jsme hrát od páté minuty proti deseti. Střeštík byl ráznější
Rosický k Roučkovi: Měli jsme hrát od páté minuty proti deseti. Střeštík byl ráznější
iSport
Turek se zamotává do nepravd. Našli jsme největšího parazita na ministerstvu životního prostředí
Turek se zamotává do nepravd. Našli jsme největšího parazita na ministerstvu životního prostředí
Reflex
Z nudné stepi do mrazivého pekla aneb Jak nás v Patagonii zachránily vaky na jídlo
Z nudné stepi do mrazivého pekla aneb Jak nás v Patagonii zachránily vaky na jídlo
Lidé a země